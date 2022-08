Bị đồn là "dân hút chích", nam thanh niên phóng hoả đốt nhà thuốc

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Văn Linh (26 tuổi, ngụ xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.



Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Linh kết hôn với L.T.T.T (20 tuổi, ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và về sinh sống tại quê vợ.

Đối tượng Linh.

Trong khoảng thời gian sinh sống bên vợ, Linh nghe nhiều người nói mình là dân hút chích ma túy nên rất bực tức. Nghĩ rằng, bà Trần Thị Cúc (41 tuổi, ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới) là người tung tin đồn nên Linh thù hận.

Do đó, khoảng 4h30 ngày 13/6, Linh đến nhà thuốc nam của bà Cúc tại xã Kiến An châm lửa đốt.

Phát hiện nhà thuốc bị cháy, người dân xung quanh đã tri hô cùng với lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng dập lửa.

May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng nhiều tài sản bên trong.

Ngay sau đó, Linh đã bị cơ quan công an mời làm việc. Tại đây, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.