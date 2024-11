Ngày 12/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an huyện Hướng Hóa làm rõ nhóm thanh thiếu niên đánh thuốc nổ làm hư hỏng 1 quán tạp hóa tại huyện Hướng Hoá.

Trước đó, ngày 21/8, tại quán tạp hóa anh Nguyễn Phi T. (ở xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị kẻ gian đánh thuốc nổ làm hư hỏng quán và phá hủy tài sản trong quán, thiệt hại gần 50 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an huyện Hướng Hóa xác định những người liên quan đến vụ việc gồm: Hồ Văng (14 tuổi); Hồ Văn Hậu (18 tuổi); Hồ Lê (14 tuổi, cùng ở xã Tân Thành). Trong đó, cơ quan Công an xác định Hồ Văng là chủ mưu cầm đầu.

Hồ Văn Hậu thời điểm bị cơ quan Công an bắt giữ, (Ảnh: CA Quảng Trị)

Theo điều tra, đầu năm 2024, anh Nguyễn Phi T. đến thuê đất để mở quán bán hàng tạp hóa tại xã Tân Thành. Quá trình bán quán tại đây, Hồ Văng thường xuyên đến mua thiếu và khi đòi nợ nên Văng và anh Nguyễn Phi T. xảy ra mâu thuẫn.

Do thù tức, Hồ Văng thuê Hồ Văn Hậu và Hồ Lê đánh thuốc nổ tại quán tạp hóa của anh Nguyễn Phi T. với mục đích trả thù và làm cho anh T. lo sợ không dám mở quán kinh doanh tại địa phương.

Tiếp đó, sáng 21/8, Văng hẹn Hậu và Lê tại một hàng quán rồi đưa tiền cho Hậu, để Hậu và Lê đi mua thuốc nổ. Sau khi mua 1 quả nổ và kíp, nhóm thanh thiếu niên này gặp nhau rồi tổ chức ăn nhậu để bàn việc.

Đến khoảng 3h30 ngày 22/8, Hậu cắm kíp nổ vào khối thuốc nổ, Lê kéo cửa cuốn ở quán tạp hóa của anh N.P.T để Hậu ném thuốc nổ vào trong quán. Xong xuôi, Hậu kích nổ khối thuốc nổ, làm cửa cuốn ở quán bung ra, hàng hóa, tài sản trong quán bị hủy hoại.

Hiện, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Văn Hậu do thanh niên này đã đủ 18 tuổi. Riêng Văng và Lê do mới 14 tuổi nên chưa thể xử lý hình sự.