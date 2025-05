Song Mino bị khởi tố

Ngày 22/5, đồn cảnh sát Mapo, Seoul chuyển vụ việc “nghi ngờ lơ là nghĩa vụ phục vụ cộng đồng” của Song Mino sang sang viện kiểm sát do nghi ngờ vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự. Song Mino bị khởi tố với cáo buộc lơ là trong công việc khi phục vụ với tư cách là nhân viên phục vụ cộng đồng tại một cơ sở ở quận Mapo, Seoul - bao gồm việc không đến làm đầy đủ hoặc bị loại khỏi các nhiệm vụ chính như tiếp nhận dân sự.

Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Mino (WINNER) đã bị cảnh sát điểu tra nghi vấn vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự. Tại Hàn Quốc, việc nam giới đến độ tuổi phải tham gia nhập ngũ là điều bắt buộc. Các diễn viên, idol nổi tiếng đều phải có quãng nghỉ 2 năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Công chúng cực kỳ khắt khe trong việc người nổi tiếng nhập ngũ.

Sau khi công bố thông tin Mino bị khởi tố, nhiều fan không khỏi bàng hoàng, lo lắng cho tương lai của Mino và WINNER

Việc Song Mino bị cáo buộc lơ là, không nghiêm túc trong thời gian thực hiện phục vụ cộng đồng có thể là dấu chấm hết với sự nghiệp của nam nghệ sĩ. Sau khi công bố thông tin Mino bị khởi tố, nhiều fan không khỏi bàng hoàng, lo lắng cho tương lai của Mino và WINNER.

Idol đa tài bậc nhất Kpop, từng được mệnh danh là GD thế hệ mới

Song Mino sinh năm 1993, là main rapper của nhóm nhạc gen 3 nhà YG WINNER. Trước khi nhập ngũ rồi dính lùm xùm Mino là một trong những rapper nổi tiếng nhất xuất thân từ đế chế giải trí này. Khoảng thời gian chưa làm thực tập sinh, Song Mino đã hoạt động underground, chơi rap cùng thời với những cái tên nổi tiếng như Zico, P.O,... Gia nhập YG, Mino được ghi nhận tài năng.

Mino là main rapper nhóm WINNER

Năm 2014, Mino debut dưới đội hình WINNER. Khoảng 4 năm đầu sự nghiệp, WINNER vươn lên thành nhóm nhạc hàng đầu Kpop gen 3. Bệ phóng từ YG giúp Mino và các thành viên sớm thành danh, được công nhận là một trong những idol thực lực nhất. Loạt hit của WINNER có thể kể đến như Empty, Really Really, Millions, Island, Love Me Love Me, Everyday và Ah Yeah.

MV Really Really - WINNER

Dưới trướng YG, WINNER bật lên top trong boygroup gen 3, có fandom đông đảo toàn châu Á. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Năm 2020, WINNER còn tổ chức concert tại TP.HCM, mở ra cơ hội cho những nhóm nhạc YG khác như BLACKPINK, 2NE1 hay BABYMONSTER chọn Việt Nam là điểm đến concert sau này.

Năm 2020, WINNER tổ chức concert tại TP.HCM

Với cả năng viết nhạc và tư duy nghệ thuật khác biệt, Mino cũng góp phần thành công trong những bản hit của nhóm WINNER. Trong các thành viên, Mino là nhân tố nổi tiếng, hút fan nhất. Không chỉ sự nghiệp nhóm thành công, nam idol còn có những hoạt động cá nhân nổi bật.

Okey Dokey - Mino x Zico

Giữa năm 2015, Mino tham gia cuộc thi Show Me The Money 4. Ngay từ đầu chương trình, anh đã trở thành mục tiêu chỉ trích của hàng loạt thí sinh khác vì xuất thân thần tượng. Dù vậy, Mino đã nỗ lực thể hiện năng lực của bản thân trong những tiết mục dự thi. Tuy không giành được chức quán quân do nhiều định kiến về rapper idol, nhưng Mino đã để lại dấu ấn sâu sắc với khán giả qua hàng loạt hit với sự hỗ trợ của Zico. Những bài hát của Mino được xếp hạng cao trên các BXH lớn như Money Flow, Okey Dokey, Victim và đặc biệt Fear kết hợp với Taeyang (BIGBANG).

Mino đa tài từ âm nhạc, hội họa cho đến kỹ năng đi show thực tế

Trong các lứa rapper nhà YG, Mino luôn được đánh giá cao về thực lực, là idol đa tài điển hình của Kpop. Ngoài âm nhạc, Mino có khiếu đi show tấu hài. Anh nổi tiếng toàn châu Á khi tham gia dàn cast Tân Tây Du Ký, tạo nên bộ sậu khó tách rời cùng P.O (Block B).

Mino và P.O là bộ đôi tấu hài nổi danh châu Á

Mino còn có phong cách thời trang, thẩm mỹ riêng biệt. Những nét độc đáo trong phong cách cá nhân và thần thái của Mino từng được so sánh với đàn anh G-Dragon. Thời đỉnh cao, Mino thường được gọi là “GD thế hệ mới”. Ngoài ra, tài năng hội họa của nam thần tượng cũng rất gì và này nọ. Mino có nhiều triển lãm cá nhân thành công, nằm trong top idol vẽ đẹp và tư chất nghệ thuật vượt trội. Với fan Kpop, mối quan hệ của Mino với Jennie (BLACKPINK) cũng vô cùng nổi tiếng.

Phong cách của Mino gợi nhớ đến G-Dragon thời hoàng kim

Mino là idol nam hiếm hoi Jennie công khai tình cảm thân thiết

G-Dragon và Jennie ủng hộ triển lãm tranh của Mino

Cho đến ngay trước khi nhập ngũ vào tháng 3/2023, Mino vẫn là idol hàng top Kpop, tên tuổi không phải dạng vừa. Mọi thứ đảo lộn khi nam thần tượng không chấp hành quy định trong thời gian thực hiện nghĩa vụ phục vụ cộng đồng. Thời gian này, Mino cũng gây sốc vì ngoại hình thay đổi, xuống sắc nghiêm trọng, tóc dài như ông chú. Fan khó nhận ra biểu tượng thời trang ngày nào vì hình ảnh này.

Ngoại hình gây sốc của Mino trong thời gian phục vụ cộng đồng

Nhìn lại sự nghiệp thành công của Mino, không ít người cảm thấy tiếc nuối. Bởi việc bị truy tố có thể là vết rạn chặt đứt hảo cảm của công chúng với nam thần tượng nhà YG. Sau sự việc này, có thể Mino sẽ rất chật vật khi quay lại làng giải trí.