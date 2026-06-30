Bị điện giật ngừng tim, người đàn ông sống sót nhờ cách sơ cứu ít người biết

Một cú điện giật tại xưởng hàn khiến người đàn ông 46 tuổi rơi vào tình trạng ngừng tim , ngừng thở, hôn mê sâu. Nhờ được ép tim liên tục từ hiện trường đến bệnh viện và áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy sau khi tim đập trở lại, người bệnh giành được cơ hội sống.

Tai nạn xảy ra khi người này đang làm việc tại một xưởng hàn. 20 phút sau, con trai đi ăn sáng trở về phát hiện cha nằm bất động trên nền xưởng. Quá hoảng hốt, anh lao đến đỡ thì cũng bị điện giật hất văng, lúc đó mới nhận ra nguồn điện vẫn chưa được ngắt.

Sau khi cắt nguồn điện an toàn, những người có mặt lập tức ép tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân và duy trì liên tục trong suốt quãng đường đưa đến bệnh viện.

ThS.BSNT Hà Việt Huy, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh nhân được ép tim khoảng 10 phút trước khi tới viện.

Khi vào khoa Cấp cứu, người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở, tím tái toàn thân, không đo được độ bão hòa oxy trong máu, đồng tử hai bên giãn 5 mm và mất hoàn toàn phản xạ ánh sáng.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh. (Ảnh: Thanh Đặng)

Ê-kíp lập tức kích hoạt báo động đỏ, triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao. Sau khoảng 40 phút cấp cứu tích cực, tim bệnh nhân đập trở lại và được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị.

Dù khôi phục được tuần hoàn, ông đối mặt với nguy cơ tử vong cao do tổn thương đa cơ quan, gồm suy tim, suy thận cấp kèm vô niệu, suy gan cấp và tiêu cơ vân.

Theo bác sĩ Huy, ở những bệnh nhân ngừng tuần hoàn được cứu sống, não là cơ quan chịu tổn thương sớm và nặng nhất vì thiếu oxy. Nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời, người bệnh có thể rơi vào chết não hoặc sống thực vật dù tim đã hoạt động trở lại.

Vì vậy, các bác sĩ quyết định áp dụng hạ thân nhiệt chỉ huy ngay sau khi hồi phục tuần hoàn.

Kỹ thuật này kiểm soát thân nhiệt người bệnh ở mức 33-37 độ C nhằm giảm nhu cầu chuyển hóa của tế bào não, hạn chế tổn thương thứ phát và tăng khả năng phục hồi thần kinh. Hiện bệnh nhân vẫn được điều trị tích cực và đã xuất hiện những tín hiệu hồi phục khả quan.

Các bác sĩ cảnh báo điện giật có thể gây rối loạn nhịp tim , ngừng tim và ngừng tuần hoàn chỉ trong thời gian rất ngắn. Cơ hội sống của nạn nhân phụ thuộc phần lớn vào việc được sơ cứu đúng cách ngay tại hiện trường.

Khi phát hiện người bị điện giật, tuyệt đối không chạm trực tiếp vào nạn nhân nếu nguồn điện chưa được ngắt. Người cứu cần nhanh chóng cắt cầu dao hoặc dùng vật cách điện như gậy gỗ khô, nhựa hoặc cao su để tách nạn nhân khỏi nguồn điện, đồng thời gọi cấp cứu 115.

Nếu nạn nhân ngừng tim, ngừng thở, cần ép tim ngoài lồng ngực ngay với tần số 100-120 lần mỗi phút và duy trì liên tục cho đến khi nhân viên y tế tiếp nhận, kể cả trong quá trình vận chuyển nếu tuần hoàn chưa hồi phục.

Theo bác sĩ Huy, với ngừng tuần hoàn do điện giật, từng phút đều quyết định khả năng sống còn. Tuy nhiên, khi tim đập trở lại, quá trình điều trị mới chỉ bắt đầu. Mục tiêu của hồi sức hiện đại không chỉ là cứu sống người bệnh mà còn bảo vệ não và các cơ quan quan trọng, giảm tối đa di chứng thần kinh, giúp người bệnh có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường.