Bị chồng bạn gái truy đuổi, nam thanh niên rơi từ mái tôn xuống đất tử vong

Tối 2/4, đại diện Công an TP Dĩ An cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương để điều tra vụ một nam thanh niên rơi từ trên mái tôn xuống đất tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ công an, trưa cùng ngày, công nhân trong xưởng gỗ ở hẻm 553, đường Nguyễn Tri Phương (phường An Bình, TP Dĩ An) bất ngờ thấy một nam thanh niên rơi từ trên mái tôn xuống đất ở độ cao khoảng 10m.

Nạn nhân được công nhân sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Nhận tin báo từ người dân, Công an TP Dĩ An đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Danh tính nạn nhân được xác định tên M.X.N (33 tuổi, quê Hà Tĩnh).

Vị trí mái tôn anh N rơi xuống

Theo điều tra ban đầu từ công an, trưa cùng ngày, anh N đến phòng trọ của bạn gái chơi. Khi anh N đang ngồi chơi với bạn gái thì một người đàn ông xuất hiện (người này sau đó được xác định là chồng của bạn gái anh N).

Cho rằng anh N là người tình lén lút của vợ nên giữa hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, anh N bị người đàn ông rượt đuổi chạy lòng vòng, rồi trèo lên mái tôn một nhà xưởng.

Bàn gỗ nơi anh N rơi xuống

Tuy nhiên, quá trình bỏ chạy, anh N đạp nhầm vào chỗ tấm tôn lấy ánh sáng bằng nhựa nên rơi xuống đất, trúng chiếc bàn gỗ trong nhà xưởng gây thương tích nặng và tử vong .

Làm việc với công an, bước đầu người phụ nữ khai nhận, người đàn ông truy đuổi nạn nhân là chồng của mình nhưng đã ly thân thời gian dài. Sau khi ly thân, người đàn ông ở tỉnh Đồng Nai còn người phụ nữ đến thuê phòng trọ tại Bình Dương sinh sống.

Công an làm việc với người thân của nạn nhân

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do gãy tay, gãy xương sườn, dập gan, phổi và đa chấn thương khác.

Hiện tại, công an địa phương đang làm việc với những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân.