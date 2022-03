Bị chỉ trích vì đóng phim 18+, Seohyun (SNSD) tiếp tục tham gia series mới của Netflix

Theo Netflix Hàn Quốc vào ngày 14 tháng 3 KST, Kim Nam Gil, Seohyun, Yoo Jae Myung, Lee Hyun Wook, Lee Ho Jung sẽ đóng vai chính trong loạt phim gốc sắp tới của Netflix mang tên "Banditry: the sound of Sword" (Siêu trộm: Âm thanh của lưỡi gươm).



"Banditry: the sound of Sword" là bộ phim hành động lãng mạn sẽ kể câu chuyện về những người Hàn Quốc chiến đấu cho quê hương của họ ở Jiandao vào những năm 1920 khi Hàn Quốc vẫn dưới sự cai trị của Nhật Bản. Kim Nam Gil được giao vai Lee Yoon, một nô lệ không có cơ hội học hành hay được ai giúp đỡ. Khi chế độ giai cấp bị bác bỏ, anh trở thành người tự do nhưng vẫn mang theo tư tưởng bản thân là nô lệ thấp kém. Seohyun sẽ vào vai Nam Hee Shin, một nhân viên tại Cục Đường sắt Chosun.

Kịch bản được chấp bút bởi biên kịch Han Jeong Hoon dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Hwang Joon Hyuk, đạo diễn của loạt phim hành động tội phạm ăn khách của đài OCN "Bad Guys: City of Evil", đây sẽ là bộ phim truyền hình hành động được kỳ vọng sẽ thu hút lượng lớn người xem trong thời gian tới.

Seohyun ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Girls Generation vào năm 2007 với album "Into the New World". Cô xuất hiện lần đầu trên màn ảnh nhỏ vào năm 2014 với loạt phim "Passionate Love" của đài SBS và kể từ đó nữ ca sĩ đã xuất hiện trong một số tác phẩm, bao gồm cả bộ phim mới nhất của Netflix "Love And Leashes", bộ phim mà Seohyun vấp phải nhiều lời chỉ trích vì quá nhiều phân cảnh được cho là gắn mác 18+. Điều này được cho là phá nát hình ảnh thơ ngây trước đó Seohyun đã mất hơn 10 năm để gây dựng.

