Bị chê bai ngoại hình khi đăng quang, nàng Hậu khiến khán giả vội "quay xe": Kỳ Duyên, Đỗ Hà cũng phải khốn khổ

Hoa hậu, Á hậu là những cô gái đạt danh hiệu cao nhất tại các cuộc thi sắc đẹp, được coi là những người đại diện cho nhan sắc phụ nữ Việt Nam nên việc bị khán giả đánh giá khắt khe cũng là điều dễ hiểu.

Trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc, đã từng không ít những nàng Hậu bị chê bai ngoại hình ngay tại thời điểm đăng quang. Tuy nhiên, cũng có những nàng Hậu đã cho thấy sự thay đổi đầy tích cực, từ chỗ bị chê đến thay đổi ánh nhìn của công chúng về mình.

Kỳ Duyên

Trong phút giây đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên đã vấp phải làn sóng chê bai dữ dội. Thậm chí bị so sánh và đánh giá kém sắc so với Á hậu 1 Huyền My. Suốt thời gian sau đó, mỗi lần nàng Hậu xuất hiện đều gây tranh cãi, từ nhan sắc, trang điểm tới gu thời trang khiến cô trở nên già dặn so với tuổi.

Kỳ Duyên khi mới đăng quang và hiện tại

Tuy nhiên, vài năm sau, Kỳ Duyên đã có một cú lột xác ấn tượng về mặt hình ảnh. Sau quá trình chăm chút cho diện mạo, Kỳ Duyên nâng cấp bản thân thành một cô Hoa hậu có gương mặt sắc sảo, thần thái sang chảnh, gu thời trang thời thượng, quyến rũ.

Đỗ Thị Hà

Là người kế nhiệm của Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà không tránh khỏi việc bị so sánh nhan sắc với đàn chị. Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, không ít ý kiến cho rằng Đỗ Hà nhan sắc nhạt nhòa, chưa đủ đẹp để đạt ngôi vị cao nhất.

Nhưng chỉ sau đó vài tháng, Đỗ Hà khiến mọi người có cái nhìn khác về mình khi tỏa sáng về cả nhan sắc lẫn phong cách, trí tuệ tại Miss World 2021. Nàng Hậu ngày càng biết cách làm nổi bật nhan sắc ngọt ngào của mình và phát huy hào quang Hoa hậu. Đỗ Hà là Hoa hậu được cộng đồng fan sắc đẹp đánh giá cao về ngoại hình, có thể nói là thuộc top đầu trong thế hệ Hoa hậu gen Z hiện nay.

Đỗ Hà từng bị chê nhạt nhòa nhưng sau đó lại chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp ngọt ngào

Nàng Hậu từng chia sẻ: "Mọi người chê tôi răng bị hô, tôi thấy đúng và đi niềng răng để cải thiện. Tôi đầu tư không chỉ về nhan sắc mà còn cả về kiến thức, các kỹ năng khác để mọi người công nhận mình hơn. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta hãy đẹp theo cách riêng của mình, khi chúng ta đã là chính mình thì chúng ta sẽ đẹp nhất. Tôi cũng không cố thay đổi bản thân để làm hài lòng tất cả mọi người".

Bảo Ngọc

Mặc dù sở hữu chiều cao 1m85 nổi bật dù đứng ở đâu nhưng Hoa hậu Liên lục địa - Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 cũng từng vấp không ít lời chê kém sắc. Thời điểm đi thi quốc tế, phong cách trang điểm, diện mạo của nàng Hậu còn khiến cô bị "dìm hàng" hơn.

Tuy nhiên, sau khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, Bảo Ngọc đã chăm chút cho diện mạo của mình và có sự thay đổi đáng kể. Mỗi lần xuất hiện của cô được chuẩn bị chỉn chu, lộng lẫy, không hề lép vế khi đứng cạnh những Hoa - Á hậu xinh đẹp bậc nhất Vbiz.

Minh Kiên

Vừa qua, Minh Kiên đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023. Trong những hình ảnh của Minh Kiên trên sóng truyền hình được khán giả chụp lại, nhiều cư dân mạng bình luận chế giễu nhan sắc của nàng Hậu và tỏ ra khó hiểu khi cô đạt được danh hiệu. Nhưng cũng chỉ vài phút sau đó, khi những hình ảnh đời thường của Minh Kiên được chia sẻ lại thì cộng đồng mạng liền vội "quay xe".

Minh Kiên là nàng Hậu khiến cộng đồng mạng "quay xe" nhanh nhất

Mỹ nhân 19 tuổi được nhận xét có nét đẹp khá độc đáo, riêng biệt, vừa có sự trong trẻo, vừa có chút gì đó cá tính. Cô sở hữu mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt to tròn, khuôn mày đen sắc nét và đôi môi đầy đặn. Vì thế, việc kém sắc trong đêm chung kết chỉ là do cách trang điểm không phù hợp khiến nàng Hậu trông già dặn và thiếu nổi bật.