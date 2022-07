Bị cáo Lê Tùng Vân đi tù khi ngoài 90 tuổi được hưởng chính sách đặc thù?

Mới đây, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo phạm tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai”.

Bị cáo Lê Tùng Vân tại phiên tòa

Theo đó, bị cáo Lê Tùng Vân bị phạt 5 năm tù. Các bị cáo Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Trùng Dương mỗi người bị phạt 4 năm tù, Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc 3 năm tù cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bản án xác định, từ năm 2019, ông Lê Tùng Vân chỉ đạo Nhất Nguyên, Nhị Nguyên lập các kênh Youtube: 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official. Dù không phải là người xuất gia nhưng các bị cáo đã đăng tải nội dung cắt ghép, xuyên tạc giáo lý đạo Phật; xúc phạm danh dự cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ…

Liên quan đến việc nhiều người kéo đến trụ sở Công an huyện Đức Hòa "đòi" Diễm My, các bị cáo đã dùng điện thoại ghi hình sự việc, sau đó đăng lên kênh Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official với nội dung xuyên tạc: "Công an huyện bắt cóc cô gái tên Diễm My". Những người còn lại có vai trò tham gia diễn xuất, phát trực tiếp các video có nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác.

Luật sư Bùi Phan Anh (Viện trưởng viện Khoa học và Bổ trợ pháp lý, đoàn luật sư TP Hà Nội)



Liên quan đến vụ án này, luật sư Bùi Phan Anh (Viện trưởng Viện Khoa học và Bổ trợ pháp lý, Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định: “Theo quy định của Bộ luật Hình sự, Luật Thi hành án hình sự, sau khi tòa tuyên án, dù tuổi cao nhưng ông Lê Tùng Vân vẫn phải chấp hành án như bình thường. Tuy nhiên, ông Vân vẫn có thể được áp dụng một số chính sách đặc thù với người cao tuổi”.

Theo đó, sau khi tuyên án phạt tù, trong trường hợp ông Lê Tùng Vân bị bệnh nặng thì sẽ được hoãn chấp hành án phạt tù cho đến khi sức khỏe được hồi phục theo quy định tại Điều 67 BLHS năm 2015.

“Trong trường hợp phạm nhân quá già yếu thì đây cũng là một trong những thành phần hồ sơ để xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Ngoài ra, nếu phạm nhân cao tuổi bị giam vào buồng kỷ luật thì theo quy định của pháp luật sẽ không bị cùm chân” - Luật sư Bùi Phan Anh cho biết.