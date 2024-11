Bị bắt vì 2 tội danh về ma túy, người mẫu An Tây có thể đối diện với hình phạt nào?

Công an TP HCM vừa qua đã khởi tố bị can, bắt tạm giam người mẫu Nguyễn Thị An (SN 1995) tức Andrea Aybar, hay An Tây) để điều tra về 2 hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cùng bị khởi tố để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với An Tây còn có Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (một KOL, được biết đến với tên "cô tiên từ thiện").

Theo Công an TPHCM, đây là kết quả quá trình mở rộng điều tra đường dây tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam vào ngày 16/3/2023 (chuyên án VN10). Cụ thể, công an đã xử lý triệt để các đối tượng đã từng mua ma túy từ các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Người mẫu An Tây tại công an - Ảnh: CA TPHCM

Với việc bị khởi tố 2 tội danh liên quan đến ma túy, người mẫu An Tây có thể sẽ phải chịu hình phạt thế nào?

An Tây có thể đối diện với khung hình phạt đến chung thân?

Chia sẻ về vấn đề này, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật Sư Tinh Thông Luật cho biết, người mẫu An Tây và 2 người khác là ca sĩ Chi Dân, Nguyễn Đỗ Trúc Phương có thể đối diện với khung hình phạt tù từ 2 năm đến 20 năm, thậm chí tù chung thân theo quy định tại điều 255 Bộ luật hình sự về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy,

Ngoài ra, các đối tượng có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Riêng đối với trường hợp của người mẫu An Tây bị khởi tố thêm tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy, theo luật sư Bình thì nữ người mẫu có thể đối diện với khung hình phạt tù từ 1 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân theo quy định tại điều 253 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, Andrea còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đồng quan điểm với luật sư Diệp Năng Bình, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn luật sư Hà Nội chia sẻ trên báo An ninh thủ đô rằng, cá nhân bị khởi tố Tội tàng trữ trái phép chất ma túy thì theo điều 253 Bộ Luật hình sự 2015 có thể đối diện với khung hình phạt tù từ 1 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

3 bị can vừa bị khởi tố gồm: ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và KOL Nguyễn Đỗ Trúc Phương

Cũng nói về góc độ pháp lý của vụ việc này trên Saostar, luật sư Trần Minh Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Gia đình (TP.HCM) phân tích cụ thể hơn về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, với điều 255 thì có 4 khung hình phạt, với mức cao nhất là chung thân.

Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. Khung thứ 2 là mức phạt tù từ 07 đến 15 năm tù nếu 3 bị can phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: Phạm tội 02 lần trở lên; Đối với 02 người trở lên; Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi; Đối với phụ nữ mà biết là có thai; Đối với người đang cai nghiện; Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; Gây bệnh nguy hiểm cho người khác; Tái phạm nguy hiểm.

An Tây, ca sĩ Chi Dân và Trúc Phương có thể bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm nếu gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người; Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên hoặc phạm tội đối với người dưới 13 tuổi.

Với khung hình phạt cao nhất ở tội này là phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân nếu phạm tội thuộc một trong 2 trường hợp: Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; Làm chết 02 người trở lên.

Trước khi bị bắt, Andrea được nhiều người biết đến là 1 người mẫu với gương mặt khả ái

Ở trường hợp người mẫu An Tây bị khởi tố thêm hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, luật sư Hùng dẫn theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017. Cụ thể:

Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 250, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam; Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam; Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam; Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít; Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.

Như vậy, với hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, theo luật sư Hùng, người phạm tội có thể chịu mức tối đa đến 5 năm tù.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP HCM vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.