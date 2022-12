Bị bắt sau 26 năm giết vợ rồi bỏ trốn biệt tích

Ngày 26-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đã di lý Trương Văn Thái (SN 1965; ngụ thôn Cẩm Bộ, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý tội "Giết người" trong vụ án xảy ra 26 năm trước.



Trương Văn Thái bị bắt sau 26 năm bỏ trốn khỏi địa phương

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, tối ngày 30-5-1996, Trương Văn Thái và vợ là bà Lê Thị P. (SN 1965) xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát với nhau.

Tuy nhiên, sự việc được hàng xóm can ngăn, Thái sau đó bỏ sang nhà mẹ đẻ để thông báo việc mình sẽ đi làm ăn xa.

Đến 0 giờ ngày 31-5-1996, Thái về nhà lấy đồ đạc thì thấy bà P. và 2 con nhỏ đang ngủ trên giường. Sau khi lấy đồ đạc xong, Thái gọi bà P. dậy để nói việc đi làm ăn xa thì hai vợ chồng tiếp tục cãi vã, giằng co nhau.

Trong lúc xô xát, người chồng lấy một sợi dây bằng nilon choàng qua cổ bà P. dùng hai tay siết mạnh khiến bà P. tử vong. Giết vợ xong, Thái đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Thái về hành vi "Giết người". Đồng thời, ra quyết định truy nã đối với bị can này.

Đến ngày 20-12-2022, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Thái đang lẩn trốn tại xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai nên đã tổ chức bắt giữ nghi phạm này.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang hoàn thiện hồ để xử lý Trương Văn Thái theo quy định của pháp luật.