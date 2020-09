Bị bạn giục kết hôn khi đang hẹn hò Hương Giang, Matt Liu phản ứng ra sao?

Sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm, Hương Giang và Matt Liu đang là một trong số những cặp đôi gây nhiều chú ý nhất trong showbiz Việt.

Dạo này, cả hai còn thường xuyên dành cho nhau những lời nói ngọt như mía lùi, liên tục sánh đôi trong các buổi tiệc khiến dân tình được dịp ăn bánh GATO mệt nghỉ. Chính những động thái công khai mối quan hệ ngày càng rõ đã làm người hâm mộ và bạn bè liên tục hối thúc cả hai sớm báo tin hỷ trong một ngày không xa. Trước những lời thúc giục từ bạn bè, Matt Liu đã có phản ứng đáng chú ý trên trang cá nhân.

Cụ thể hôm nay, anh vừa đăng tải hình ảnh khá bảnh bao trong kỳ nghỉ dưỡng mới. Ngay lập tức, một người bạn thân thiết của nam CEO đã để lại bình luận: "Get married soon bro" (Tạm dịch: Cưới sớm nhé người anh em). Tuy nhiên, thay vì trực tiếp trả lời thẳng vào trọng tâm câu hỏi, Matt Liu lại "đánh trống lảng" sang một câu chuyện không mấy liên quan: "Look forward to USD $8000 bro!" (Tạm dịch: Mong nhận được 8000 USD từ người anh em). Động thái của bạn trai Hương Giang nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý. Nhiều ý kiến cho rằng cả hai vẫn đang cần thêm thời gian để tìm hiểu về đối phương trước khi chính thức bước vào chương mới của mối quan hệ.

Matt Liu đăng tải khoảnh khắc mới, khoe vẻ ngoài cực điển trai

Dưới bài đăng, bạn bè liên tục thúc giục Matt Liu mau kết hôn. Đáp lại, nam CEO nhanh chóng lảng tránh sang một câu chuyện khác

Người hâm mộ đang chờ đợi một đám cưới hoành tráng của cả hai

Ảnh: Facebook nhân vật