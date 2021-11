Bí ẩn đoạn nhạc trên TikTok được cho là giúp nhiều người có tiền bạc, may mắn, nhiều TikToker Việt thử cũng thành công?!

Thời gian gần đây, mạng xã hội TikTok bắt đầu phát đi trào lưu về một đoạn âm thanh có khả năng tạo ra "luật hấp dẫn". Nhiều người đăng tải video clip review cho rằng họ đã đạt được một số điều họ muốn từ công việc, tiền bạc, tình cảm nhờ bắt kịp trào lưu này. Vậy thực hư điều này thế nào?

Trào lưu Time In Oblivion trên TikTok

Cụ thể, khi người dùng TikTok lưu và dùng đoạn nhạc có tên Time In Oblivion chèn vào video của mình sau đó đăng tải nó kèm theo những mong muốn, hi vọng của họ thì lập tức họ sẽ gặp được những sự may mắn liên tiếp nhau, không ngờ đến.

Theo đó, đoạn nhạc tên Time In Oblivion là một đoạn nhạc nằm trong bài hát gốc của nghệ sĩ iANO. Hiện tại nó đang là một xu hướng mới trên TikTok, một số người dùng cho rằng đoạn nhạc này có một âm thanh dễ chịu, chưa một năng lượng nào đó thu hút người khác liên tục muốn nghe.

Thế nhưng rất dễ để nhận thấy xu hướng này đã mang lại cho bạn lượt xem khổng lồ và thu hút liên tục các TikToker review, lan toả thông điệp.

Hàng trăm nghìn TikToker nước ngoài và cả Việt Nam sau đó đã đồng loạt bắt trend, tạo video với đoạn âm thanh này kèm theo hashtag #timeinoblivion. Họ chia sẻ những gì họ gặp được sau khi nghe đoạn âm thanh này hiện ra bài hát này.