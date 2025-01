Bí ẩn thi thể người phụ nữ dưới gầm giường khách sạn: Sau 25 năm kẻ sát nhân nói 1 câu vô cùng đau lòng

Vào khoảng 19 giờ ngày 7/4/1999, thi thể một người phụ nữ được phát hiện dưới gầm giường trong một phòng khách sạn ở thị trấn Lục Đô, huyện Vân An, thành phố Vân Phù, tỉnh Quảng Đông. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nạn nhân đã bị sát hại và giấu xác dưới gầm giường. Kẻ gây án sau đó đã bỏ trốn. Ngay lập tức, công an thành phố và huyện Vân An đã thành lập tổ chuyên án, triển khai lực lượng điều tra truy bắt hung thủ. Tuy nhiên, do hạn chế về phương tiện kỹ thuật, điều tra ban đầu đã rơi vào bế tắc.

Ảnh minh hoạ

Dù gặp nhiều khó khăn, các thế hệ cảnh sát vẫn kiên trì theo đuổi vụ án suốt hơn 20 năm. Một thành viên tổ chuyên án năm xưa chia sẻ, họ thường xuyên xem lại hồ sơ vụ án với hy vọng tìm ra manh mối mới. Mỗi lần như vậy, họ đều mong đó là lần cuối cùng, bởi vụ án chưa được phá là nỗi day dứt của những người làm công tác điều tra. Khi hay tin vụ án đã được phá, cựu thành viên này đã không khỏi xúc động.

Bước sang năm 2024, Công an thành phố Vân Phù quyết tâm tập trung nguồn lực điều tra các vụ án tồn đọng. Họ đã rà soát lại toàn bộ hồ sơ, áp dụng công nghệ mới để phân tích chứng cứ và manh mối. Vụ án mạng năm 1999 được ưu tiên điều tra, với sự phối hợp của lực lượng công an thành phố và huyện.

Hành trình truy tìm hung thủ trải dài qua nhiều tỉnh thành như Quế Lâm, Liễu Châu (Quảng Tây), Hoài Hóa (Hồ Nam), Kiềm Đông Nam (Quý Châu). Các điều tra viên đã vượt qua những địa hình hiểm trở, bất chấp thời tiết khắc nghiệt để thu thập thông tin, đặc biệt là vào dịp Đông chí năm 2024.

Ngày 23/12/2024, nghi phạm họ Ngô cuối cùng đã bị bắt giữ tại tỉnh Quý Châu, khép lại vụ án bí ẩn gây đau đầu 25 năm. Ban đầu, hắn ta quanh co chối tội. Nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, Ngô đã cúi đầu nhận tội. Hắn ta khai nhận đã ra tay sát hại nạn nhân sau một cuộc tranh cãi.

Hung thủ bị bắt sau khi lẩn trốn 25 năm

Sau gần đấy thời gian, hung thủ cho biết cảm giác khi bị bắt của mình là nhẹ nhõm vì “được giải thoát”. Ngô nói: "25 năm qua, tôi sống trong sự lo sợ, dằn vặt. Giờ đây, tôi thấy mình được giải thoát."

Nguồn: ETtoday