Được các nhà khảo cổ học nghiên cứu từ đầu thế kỷ XX, tháp Chót Mạt được xác định có niên đại khoảng thế kỷ VIII, thuộc thời kỳ hậu Óc Eo. Dù tồn tại hơn 1.000 năm, công trình vẫn lưu giữ những dấu tích kiến trúc và giá trị văn hóa cổ xưa trên vùng đất Tây Ninh.

Tháp Chót Mạt được xây dựng trên gò đất cao, có mặt bằng khoảng 5x5 m, cao hơn 10 m. Công trình có bốn mặt quay về các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, trong đó cửa chính ở hướng Đông.

Ngày nay, những viên gạch nung và hoa văn còn lưu lại trên thân tháp góp phần hé lộ diện mạo kiến trúc, nghệ thuật và tín ngưỡng của một giai đoạn lịch sử. Công trình không chỉ có giá trị nghiên cứu mà còn là di sản văn hóa đặc sắc của Tây Ninh, lưu giữ dấu ấn quá khứ bên dòng sông Vàm Cỏ Đông.

Theo ông Lê Đỗ Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, niên đại chính xác của tháp Chót Mạt vẫn cần được nghiên cứu làm rõ. Một số kết quả khảo cứu cho thấy công trình có thể được xây dựng vào khoảng thế kỷ VIII, gắn với văn hóa Óc Eo. Theo hồ sơ tu bổ, tháp Chót Mạt và tháp Bình Thạnh được phát hiện lại vào năm 1886. Hiện di tích chưa có mương thoát nước ngoại vi, một số vị trí tường rào bị nứt do lún, bờ bao có nguy cơ sạt lở. Mới đây, UBND xã Thạnh Bình đã khởi công tu bổ, phục hồi di tích. Địa phương cũng đề xuất đưa tháp Chót Mạt vào tuyến du lịch liên kết các điểm di tích, danh thắng của Tây Ninh, đồng thời xây dựng sản phẩm “Tháp Chót Mạt - dấu ấn văn hóa Óc Eo tại Tây Ninh” phục vụ giáo dục di sản cho học sinh và du khách.