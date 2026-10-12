Sau những lần xuất hiện với các dự án phong cách sống và hoạt động cộng đồng, Meghan tiếp tục lựa chọn một sản phẩm thời trang đơn giản để truyền tải câu chuyện lớn hơn về sự quan tâm và sẻ chia. Lần này, cô không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế, từ lựa chọn màu sắc trung tính đến xây dựng thông điệp gắn với những điều nhỏ bé nhưng có thể tạo ra khác biệt đáng kể trong cuộc sống.

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Chiếc áo mang thông điệp đặc biệt

Mẫu áo mới là crewneck màu kem, được thêu dòng chữ “It’s the Little Things” bằng chỉ màu nâu chocolate ở mặt sau và phần tay áo. Sản phẩm có giá 100 USD và được phát hành nhân Ngày Quốc tế Trẻ em gái, 11/10.

Theo thông tin từ Moms Offering More, thiết kế được định hướng theo tiêu chí dễ mặc, tối giản và có ý nghĩa. Bảng màu trung tính cũng phù hợp với phong cách thời trang quen thuộc của Meghan, vốn thường ưu tiên các gam kem, be, nâu và trắng.

Điểm đáng chú ý là Meghan không chỉ xuất hiện với vai trò đại sứ hình ảnh. Người sáng lập Moms Offering More, Kasondra Cohen-Herrendorf, cho biết Meghan tham gia ngay từ đầu và hỗ trợ lựa chọn những màu sắc chủ đạo cho sản phẩm.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán áo sẽ được chuyển cho Moms Offering More và Alliance for Children’s Rights tại Los Angeles. Hai tổ chức này hỗ trợ những bà mẹ, trẻ em và gia đình đang đối mặt với nhiều khó khăn về thực phẩm, nhà ở, chăm sóc trẻ, việc làm và sức khỏe sau sinh.

Moms Offering More cho biết khoảng 80% các bà mẹ và người chăm sóc mà tổ chức hỗ trợ đang sống trong nhà ở xã hội, trong khi khoảng 60% là người đứng đầu các gia đình đơn thân. Thay vì áp dụng một mô hình hỗ trợ giống nhau cho tất cả, tổ chức cung cấp nhiều hình thức trợ giúp tùy vào nhu cầu từng gia đình, như trợ cấp trực tiếp, phiếu mua thực phẩm, quần áo, hỗ trợ đi lại và các vật dụng thiết yếu.

Tại Vancouver, Moms Offering More còn hợp tác với Landing Youth Center, nơi phục vụ khoảng 100 đến 150 trẻ em mỗi tuần. Tổ chức hỗ trợ chương trình thực phẩm, cung cấp bữa ăn và đồ ăn nhẹ cho những gia đình dễ bị tổn thương.

Meghan nói gì về dự án?

Trong chia sẻ với People, Meghan cho biết cô và những người thực hiện dự án cùng hướng tới một mục tiêu: Xây dựng tương lai an toàn và yêu thương cho trẻ em. Cô nhấn mạnh rằng những điều nhỏ bé trong cuộc sống có thể cộng lại thành những kết quả lớn, đặc biệt khi nói đến tương lai của trẻ em.

Thông điệp này cũng phù hợp với cách Archewell Philanthropies thường xây dựng các dự án cộng đồng của mình. Thay vì chỉ tập trung vào một khoản quyên góp ngắn hạn, sáng kiến hướng tới việc kết nối các tổ chức đang trực tiếp hỗ trợ những nhóm gia đình cần giúp đỡ.

Meghan cho biết cô tự hào khi hợp tác với Moms Offering More trong chiến dịch nhân Ngày Quốc tế Trẻ em gái. Với cô, việc hỗ trợ các bà mẹ cũng là một cách góp phần tạo ra môi trường tốt hơn cho trẻ em lớn lên.

Dòng chữ trên áo bắt nguồn từ một kỷ niệm buồn nhưng có ý nghĩa sâu sắc của Kasondra Cohen-Herrendorf. Năm 2014, khi cô đang sống ở Vancouver, cha cô đã cùng con gái đi dạo trong công viên Stanley.

Trong lúc cả hai nhìn một người đàn ông cho vịt ăn, ông nói rằng chính những điều nhỏ bé trong cuộc sống mới đem lại hạnh phúc cho con người, và chúng ta không bao giờ thực sự biết hết câu chuyện của một người khác. Ngày hôm sau, ông qua đời đột ngột.

Hơn một thập kỷ sau, Cohen-Herrendorf vẫn ghi nhớ cuộc trò chuyện ngắn ấy. Với cô, điều quan trọng không chỉ nằm ở khung cảnh trong công viên, mà ở khoảng thời gian yên tĩnh giữa hai cha con và lời nhắc rằng những cử chỉ nhỏ đôi khi lại có ý nghĩa lớn nhất.

Một bước đi đúng với hình ảnh của Meghan

Sự hợp tác lần này khá phù hợp với hình ảnh mà Meghan đang xây dựng: Kết hợp giữa phong cách sống, thời trang và các hoạt động vì cộng đồng. Việc sản phẩm có thiết kế tối giản cũng giúp thông điệp thiện nguyện không bị lấn át bởi yếu tố thương mại.

Tuy nhiên, áo có giá 100 USD vẫn là mức không nhỏ với nhiều người tiêu dùng. Vì vậy, giá trị thực sự của dự án nằm ở việc toàn bộ doanh thu được chuyển cho các tổ chức hỗ trợ trực tiếp, đồng thời sản phẩm giúp đưa câu chuyện về hoàn cảnh của các bà mẹ khó khăn đến với nhiều người hơn.

Chiếc áo “It’s the Little Things” được mở bán trên website của Moms Offering More từ ngày 11/10, với toàn bộ doanh thu hỗ trợ Moms Offering More và Alliance for Children’s Rights tại Los Angeles.

*Theo People, Yahoo