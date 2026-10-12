Trong video được Meghan đăng trên Instagram Stories ngày 11/10, Archie dường như đang đi scooter, còn Lilibet đi phía sau với chiếc ba lô nhỏ. Gia đình còn có chú chó Labrador màu đen Pula đi cùng, thỉnh thoảng dừng lại ngửi cỏ bên đường.

Ở phía xa, một nhóm hươu hoang xuất hiện giữa khung cảnh đồng quê, tạo nên một khoảnh khắc khá yên bình và đậm chất nước Anh. Đoạn video không tiết lộ địa điểm cụ thể, phù hợp với cách Harry và Meghan đang cố giữ kín nơi ở cũng như trường học của các con.

Hình ảnh cuộc sống mới

Video mới cho thấy Archie và Lilibet đang làm quen với nhịp sống ở Anh sau khi gia đình chuyển về đây ngày 26/8. Trước đó, Meghan cũng từng chia sẻ một video khác ghi lại cảnh cả nhà đi bộ trong rừng, chơi ngoài trời, câu cá và nghịch nước trong những ngày đầu của chương mới.

Trong đoạn video được đăng hồi tháng 9, Lilibet xuất hiện bên chiếc xe đạp, trong khi Archie chạy bên cạnh cổ vũ em bằng câu “Go! Go!”. Những hình ảnh này cho thấy gia đình Sussex đang hướng đến một cuộc sống kín đáo, gần gũi với thiên nhiên và ít xuất hiện trước công chúng hơn.

Trở lại Anh vì gia đình

Harry và Meghan trở lại Anh sau nhiều năm chủ yếu sống ở Montecito, California. Họ vẫn duy trì ngôi nhà tại California và một bất động sản nghỉ dưỡng ở Bồ Đào Nha, nhưng quyết định thiết lập một nơi ở riêng tư, không chính thức tại Anh.

Theo People, Vua Charles đã được thông báo về kế hoạch của hai vợ chồng và hoan nghênh cơ hội được gặp các thành viên gia đình Sussex thường xuyên hơn trong phạm vi riêng tư. Archie và Lilibet cũng đã đoàn tụ với ông nội sau hơn bốn năm, một sự kiện được xem là có ý nghĩa với cả gia đình.

Tuy nhiên, việc trở lại Anh không đồng nghĩa Harry và Meghan quay lại vai trò làm việc cho Hoàng gia. Hai người vẫn là những thành viên không làm nhiệm vụ và hoạt động với tư cách cá nhân.

Địa điểm nhà mới và trường học của Archie, Lilibet được bảo mật chặt chẽ kể từ khi gia đình đặt chân trở lại Anh. Trước đó, Harry và Meghan từng lên tiếng phản đối việc các tay săn ảnh theo dõi khu vực trường học, gọi hành động này là sự xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của trẻ em.

Vì vậy, những đoạn video Meghan chia sẻ thường chỉ cho thấy các hoạt động ngoài trời ở góc quay rộng, không tiết lộ vị trí cụ thể hoặc thông tin có thể nhận diện trường học của hai bé. Cách đăng tải này giúp công chúng có một cái nhìn hạn chế về cuộc sống gia đình, trong khi vẫn giữ lại một mức độ riêng tư nhất định cho Archie và Lilibet.

Việc Archie và Lilibet xuất hiện với ba lô, scooter, xe đạp và chú chó gia đình tạo cảm giác họ đang dần hòa nhập với cuộc sống mới ở vùng quê Anh. Những video này cũng giúp Meghan xây dựng hình ảnh gia đình gần gũi hơn. Dù vẫn được công chúng quan tâm đặc biệt, Archie và Lilibet được cho thấy trong vai trò những đứa trẻ đang khám phá môi trường sống mới, thay vì chỉ được nhắc đến như thành viên của một gia đình hoàng gia.

*Theo People