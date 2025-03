Bí ẩn sau vẻ ngoài đen lỳ của loại dưa hấu "quý tộc", quả đắt nhất hơn 100 triệu đồng

Nhật Bản, xứ sở Phù Tang, từ lâu đã nổi tiếng là "thiên đường" của những loại trái cây cao cấp, đắt đỏ. Nơi đây sản sinh ra vô số các loại hoa quả lạ mắt, độc đáo như dưa hấu vuông, dâu tây trắng, nho Ruby Roman, táo Sekai-ichi... Tất cả đều được chăm sóc tỉ mỉ theo quy trình đặc biệt, đạt đến độ hoàn hảo về hình thức và hương vị, trở thành những món quà biếu xa xỉ, thể hiện đẳng cấp và sự trân trọng trong văn hóa tặng quà của người Nhật. Quả thực, trái cây đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Nhật Bản, là một phần không thể thiếu trong các nghi lễ truyền thống và những dịp trọng đại.

Trong vô vàn những loại trái cây đắt đỏ ấy, dưa hấu đen Densuke nổi lên như một biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế. Loại đặc sản trứ danh này chỉ có thể tìm thấy ở thị trấn Toma, một vùng đất nhỏ bé thuộc quận Kamikawa, Hokkaido, Nhật Bản. Nhờ điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt ưu đãi, chỉ riêng Toma mới có thể tạo nên những quả dưa hấu Densuke với chất lượng tuyệt hảo.

Dưa hấu đen Densuke nổi lên như một biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế. Ảnh minh họa

Theo ghi chép, người dân nơi đây bắt đầu trồng giống dưa độc đáo này vào giữa những năm 1980. Không lâu sau đó, dưa hấu đen Densuke đã vươn mình ra thế giới, trở thành một trong những loại trái cây được săn lùng nhiều nhất.

Dưa hấu đen Densuke được mệnh danh là "vua" của các loại dưa, và giá trị của nó luôn ở mức cao ngất ngưởng. Nguyên nhân chính là do sản lượng vô cùng hạn chế; mỗi vụ thu hoạch chỉ cho ra đời vài chục quả, và cả năm cũng chỉ thu hoạch được khoảng 10.000 quả. Do đó, bạn khó có thể tìm thấy loại dưa này ở các khu chợ thông thường hay trong siêu thị. Thay vào đó, dưa hấu Densuke sẽ được mang đi bán đấu giá trong các sự kiện lớn được tổ chức hàng năm, với mức giá có thể lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đô la Mỹ.

Những phiên đấu giá dưa hấu Densuke thường diễn ra vào tháng 6 hàng năm, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới nhà giàu và những người đam mê ẩm thực. Quả dưa hấu Densuke đắt nhất trong lịch sử đã được bán vào năm 2019 với mức giá kỷ lục 750.000 Yên Nhật (tương đương 6.000 USD, hay khoảng 137,5 triệu đồng).

Dưa hấu đen Densuke được mệnh danh là "vua" của các loại dưa, và giá trị của nó luôn ở mức cao ngất ngưởng. Ảnh minh họa

Dưa hấu Densuke có kích thước lớn hơn nhiều so với các loại dưa hấu thông thường, với trọng lượng trung bình khoảng 4 kg, thậm chí có những quả đạt gần 8 kg. Điểm đặc biệt nhất của dưa hấu Densuke chính là lớp vỏ ngoài màu đen bóng huyền bí, cùng phần thịt quả giòn tan, ngọt đậm đà, và ít hạt hơn so với các giống dưa khác. Những người may mắn đã từng được thưởng thức loại trái cây này đều nhận xét rằng, nó có vị giống như dưa hấu, nhưng ngon hơn gấp bội phần.

Sự quý hiếm chắc chắn là yếu tố quan trọng tạo nên giá trị của dưa hấu Densuke. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, thời gian, công sức và tâm huyết mà người nông dân dành cho việc trồng và chăm sóc loại quả này mới là điều thực sự mang lại giá trị cao cho nó.

Sự khác biệt về hình thức giữa dưa hấu đen và dưa hấu thường. Ảnh minh họa

Mặc dù dưa hấu đen đầu vụ thường có giá cao nhất tại các cuộc đấu giá, nhưng sau đó, chúng vẫn có thể được mua với mức giá khởi điểm khoảng 250 USD (tương đương 5,7 triệu đồng) mỗi quả. Tuy nhiên, đối với phần lớn các quốc gia trên thế giới, đây vẫn là một số tiền quá lớn để chi cho một loại trái cây.

Giống như hầu hết các mặt hàng xa xỉ khác, dưa hấu Densuke được đóng gói cẩn thận trong hộp các-tông hình khối được trang trí đẹp mắt, kèm theo giấy chứng nhận xuất xứ để đảm bảo tính xác thực. Chúng thường được sử dụng làm quà tặng, thể hiện sự tôn trọng, lòng biết ơn và mong muốn duy trì các mối quan hệ tốt đẹp.

Quả dưa hấu Densuke đắt nhất trong lịch sử đã được bán vào năm 2019 với mức giá kỷ lục 750.000 Yên Nhật. Ảnh minh họa

Hiện tại, vẫn chưa rõ lý do tại sao dưa hấu Densuke chưa được trồng rộng rãi bên ngoài Nhật Bản. Tuy nhiên, theo tạp chí The Gardener, hạt giống của loại dưa này đã bắt đầu được bán trên thị trường ở châu Âu và Bắc Mỹ, mở ra hy vọng cho những người yêu thích loại trái cây độc đáo này trên toàn thế giới.