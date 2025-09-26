Ngày 26/9, theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, hiện đang xuất hiện thông tin cho rằng, “Từ năm 2026, BHYT sẽ không còn chi trả cho các ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật”. Thông tin này khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Trước thông tin gây xôn xao trên, BHXH Việt Nam khẳng định, đây là tin giả, hoàn toàn sai sự thật. Luật BHYT năm 2024 vừa được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025, theo hướng tiếp tục mở rộng và đảm bảo thêm nhiều quyền lợi BHYT cho người tham gia, đặc biệt đối với các bệnh lý nặng, chi phí điều trị cao.

Tin đồn thất thiết về BHYT năm 2026 khiến nhiều người lo lắng

BHXH Việt Nam khuyến cáo, người dân cần cảnh giác trước các thông tin sai lệch này và không chia sẻ tin giả. Để tìm hiểu các thông tin về chính sách BHYT, luôn tra cứu thông tin từ kênh chính thống của BHXH Việt Nam hoặc liên hệ cơ quan BHXH nơi gần nhất.

Theo BHXH Việt Nam cho biết, người tham gia được chi trả từ 80%-100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) theo quyền lợi, mức hưởng của thẻ BHYT.

Nhóm yếu thế (trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số…) luôn được Nhà nước bảo đảm hỗ trợ chi phí tham gia BHYT.

Quỹ BHYT chi trả hơn 10.000 dịch vụ kỹ thuật (với nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật tim mạch, ghép tạng, MRI, CT, PET-CT,...) và thanh toán 1.037 hoạt chất thuốc với hàng nghìn chế phẩm (trong đó có nhiều loại thuốc điều trị ung thư, bệnh hiểm nghèo chi phí cao).

Từ năm 2020 đến tháng 8/2025 đã có 41.188 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả từ 500 triệu đến trên 2 tỷ đồng chi phí KCB với tổng chi hơn 33.000 tỷ đồng. Có trường hợp điển hình - 1 bệnh nhân ở tỉnh Vĩnh Long được thanh toán chi phí KCB lên đến gần 28 tỷ đồng (bệnh chính là: thiếu yếu tố VIII di truyền; viêm họng cấp; vết thương hở của các phần không đặc hiệu và khác của bụng,…).