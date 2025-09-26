Cảnh sát tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) vừa bắt giữ một nam giáo viên hợp đồng 28 tuổi với cáo buộc quay lén dưới váy nữ sinh rồi chia sẻ clip trong nhóm trò chuyện kín. Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm này có gần 10 thành viên đều là giáo viên tiểu học và trung học cơ sở, thường xuyên trao đổi các clip quay lén, gây chấn động dư luận.

Theo đài CBC, nghi phạm là Katsuya Ishikawa (28 tuổi), giáo viên hợp đồng tại một trường trung học cơ sở ở thị trấn Hayama. Vào năm 2024, Ishikawa từng bị phát hiện sử dụng điện thoại di động quay lén đồ lót nữ sinh ở Kanagawa, sau đó đăng tải đoạn clip vào nhóm chat. Mới đây, anh ta tiếp tục bị bắt lần nữa với cáo buộc tương tự.





Tại cơ quan điều tra, Ishikawa thừa nhận hành vi. Trước đó, anh ta đã bị truy tố vì quay lén đồ lót của hai bé gái 9 tuổi và 11 tuổi rồi phát tán clip. Ishikawa khai rằng bản thân chỉ vì “sợ bị đuổi khỏi nhóm” nên buộc phải đăng tải clip: “Tôi thấy các thành viên khác đều chia sẻ video quay lén, nếu tôi không đăng thì sẽ bị loại khỏi nhóm”.

Cảnh sát cho biết, nhóm trò chuyện này do khoảng 10 giáo viên tiểu học và trung học cơ sở lập ra, với mục đích trao đổi các clip nhạy cảm quay lén trẻ em. Ngoài Ishikawa, cảnh sát đã khởi tố Yuji Moriyama (42 tuổi), giáo viên tiểu học ở thành phố Nagoya - người được cho là sáng lập nhóm - cùng 3 giáo viên khác. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra danh tính các thành viên còn lại, dự đoán sẽ có thêm nhiều người bị bắt giữ trong thời gian tới.\

Nguồn: CBC, ETToday