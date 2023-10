Better Choice Awards 2023: “Khải hoàn ca” của những doanh nghiệp sống với đổi mới sáng tạo để cống hiến và phụng sự người tiêu dùng

Những ngày này, giới doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước, hay cộng đồng những người yêu công nghệ đều hướng tầm nhìn một điểm đến đặc biệt – Hoà Lạc. Lễ khánh thành Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC Hoà Lạc) và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 (VIIE 2023) diễn ra bắt đầu từ 28/10 và nhiều sự kiện quan trọng sau đó đã khiến công chúng đặc biệt quan tâm.



Trong đó, không thể không nhắc đến một điểm sáng trong khuôn khổ chương trình - Better Choice Awards - giải thưởng tri ân và tôn vinh những đột phá đổi mới sáng tạo về sản phẩm, dịch vụ, thành tựu mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng. Vượt ra khỏi phạm vi của một lễ trao giải bình thường, Better Choice Awards mang đến những góc nhìn đa chiều về cách một doanh nghiệp vận hành thành công.



Trong thời đại 4.0, tinh thần đổi mới sáng tạo là bắt buộc và đã thôi thúc doanh nghiệp phát triển, xây dựng cũng như nâng cấp sản phẩm, cốt lõi cũng để thoả mãn nhu cầu khách hàng, phụng sự người tiêu dùng. Đây cũng là một trong những tầm nhìn, sứ mệnh mà Better Choice Awards 2023 hướng đến.



Thương hiệu được đề cử phải có thời gian hoạt động ở Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lên. Đặc biệt, thương hiệu tham gia phải có những giá trị Đổi mới sáng tạo đặc biệt, liên tục đột phá, thay đổi hướng tới người tiêu dùng, giữ vững vị thế trên thị trường. Đó là những thương hiệu có giá trị bền vững, tạo được hình ảnh tích cực và đã gắn bó nhiều năm với người tiêu dùng Việt.

Đến nay, có thể kể tên hàng loạt các thương hiệu đã trở nên thân thuộc với hầu khắp các gia đình người Việt như: Viettel, Trung Nguyên, Win/Winmart, FPT, loạt sản phẩm gia dụng của Masan,... Và càng ngày, những thương hiệu khác như VinFast, Samsung, Momo, TikTok, hay các nhà băng lớn như Techcombank, TPBank,…cũng dần nổi lên chiếm sóng thị trường với ngọn lửa đổi mới sáng tạo tự thân.



Trong buổi ra mắt giải thưởng Better Choice Awards 2023, ông Vũ Quốc Huy – Giám đốc NIC nói: "Better Choice Awards không chỉ là một giải thưởng thông thường mà còn là một nền tảng tôn vinh những sản phẩm mang tính đổi mới sáng tạo, những sản phẩm được thiết kế và phát triển để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng một cách tối ưu".



Người đứng đầu Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cho biết thêm, Better Choice Awards sẽ tôn vinh những thành tựu xuất sắc và khích lệ những ý tưởng đột phá trong ba lĩnh vực quan trọng: Công nghệ, Xe và Tiêu dùng dịch vụ.



Phát biểu trong Lễ trao giải Better Choice Awards 2023 vào tối qua 29/10, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã nói: “Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và thành công của các doanh nghiệp trong việc cải thiện các sản phẩm, dịch vụ. Đây là khởi đầu ý nghĩa để thông qua giải thưởng này, doanh nghiệp sẽ có thêm động lực để nghiên cứu, phát triển và ứng dụng những sản phẩm, giải pháp sáng tạo vào thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề của xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.”



Từ đó, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng hy vọng rằng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những giá trị này, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng và đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong Lễ Khánh thành NIC Hoà Lạc sáng 2023, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nói: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã, đang không ngừng lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động của người dân, doanh nghiệp; coi trọng và tôn vinh những sáng tạo trong nghiên cứu, sản xuất, thúc đẩy sự liên kết, hợp tác, giữa các doanh nghiệp và viện nghiên cứu, trường đại học, chia sẻ và lan tỏa những giải pháp tới công chúng. Đây cũng là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo.”



Ông Dũng cũng khẳng định lại một điều rằng, đây cũng là cách để Việt Nam nâng cao vị thế và vai trò của mình trong bản đồ đổi mới sáng tạo khu vực và trên thế giới.



Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng, tại Việt Nam, tinh thần đổi mới sáng tạo để khởi nghiệp trở thành DNA của rất nhiều doanh nghiệp trong khắp các lĩnh vực.



Và chưa bao giờ Việt Nam chứng kiến một bầu không khí đổi mới sáng tạo sục sôi như hiện tại. Hàng loạt doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ, trong và ngoài nước đều có những động thái vô cùng rõ ràng về việc đầu tư cho lĩnh vực này.

Đầu tiên phải kể đến Vingroup. Chỉ vài năm trở lại đây, “ông lớn” này đã tạo ra một “hệ sinh thái” các công ty con về đổi mới sáng tạo, bao gồm VinFast (xe điện thông minh), VinAI (trí tuệ nhân tạo), VinES (nghiên cứu phát triển, sản xuất pin lithium công nghệ cao và các giải pháp năng lượng toàn diện), VinBigData (khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, đặc biệt về xử lý hình ảnh và ngôn ngữ), VinCSS (an ninh mạng), VinHMS (sản xuất và kinh doanh phần mềm), VinBrain (ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho y tế).



Chưa dừng lại ở đó, Vingroup thành công ra mắt Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF), hay giải thưởng thường niên VinFuture để vinh danh những người có cống hiến cho khoa học công nghệ.



VinFast ra đời từ 2017, là nhà sản xuất ô tô và xe máy điện này đã hợp tác, đồng hành cùng các công ty, nhà sản xuất uy tín hàng đầu thế giới trong phát triển công nghệ pin, công nghệ AI hay các công nghệ tự lái để đón đầu các xu hướng công nghệ tương lai như ProLogium, Gotion High-Tech (Trung Quốc), ZF (Đức),..



Bên cạnh việc hợp tác với các đơn vị sản xuất uy tín hàng đầu thế giới, VinFast còn sở hữu nhà máy sản xuất với trang thiết bị và dây chuyền hiện đại. Quy trình chế tạo tại Nhà máy được tự động hóa tối đa, đảm bảo các sản phẩm đều đạt và vượt những tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

Nhờ sự đổi mới không ngừng nghỉ ấy, trong Better Choice Awards, hãng ô tô điện đầu tiên của Việt Nam đã được xướng tên trong giải thưởng “Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình" với VF6 và một trong 3 hạng mục quan trọng nhất: Grand Prize Car Choice Awards – Xe dẫn đầu xu hướng với VF9.



Đáng chú ý, VF6 và VF9 của VinFast đều sở hữu nhiều công nghệ hiện đại hàng đầu với hàng loạt tính năng thông minh được đánh giá vượt trội với các sản phẩm cùng phân khúc, như các chức năng điều khiển xe thông minh, gọi cứu hộ tự động, đặc biệt là trợ lý ảo tiếng Việt thông minh giúp trải nghiệm của người lái thú vị hơn. Cùng với đó, người sử dụng có thể mua sắm trực tuyến và giải trí bằng các trò chơi điện tử bên cạnh khả năng cập nhật phần mềm qua Internet. Trong đó, đại diện VinFast cho biết, mẫu xe VF9 là sản phẩm cao cấp nhất trong dải xe ô tô của VinFast, dẫn đầu xu hướng về chuyển đổi xanh thông minh đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam và trên toàn cầu.



Một chiến binh mới mẻ nhưng ghi đầy dấu ấn liên quan đến đổi mới sáng tạo của Vingroup là Xanh SM. Thành lập từ tháng 3/2023, Xanh SM được mệnh danh là dịch vụ “taxi xanh” đầu tiên trên thế giới, chỉ sử dụng những mẫu xe điện không phát khí thải, không phát tiếng ồn và thân thiện với môi trường. Công nghệ đã mang lại sức hút cho Xanh SM trong một thị trường taxi cạnh tranh gay gắt. Ngoài thiết kế khá tương đồng với các ứng dụng đặt xe khác nhằm tạo độ thân thiện, giao diện của Xanh SM rõ ràng và dễ sử dụng với nhiều công nghệ tích hợp giúp theo dõi mọi chặng đường trong những hành trình dài.

Hay Viettel - được vinh danh cho thương hiệu bền vững nhờ đổi mới sáng tạo đã chia sẻ câu chuyện tốt hơn chứ không phải tốt nhất của họ. Hành trình vượt khó không ngừng nghỉ, nỗ lực đổi mới sáng tạo để vươn mình thành “ông lớn” đứng đầu thị trường của Viettel đã để lại ấn tượng sâu sắc.



Với chiến lược “4 Any”, Viettel đã đạt được những dấu mốc ấn tượng trên hành trình thực hiện sứ mệnh phổ cập viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam: Đứng số 1 Việt Nam về Dịch vụ di động; Dịch vụ Internet; Dịch vụ truyền hình; Hạ tầng mạng lưới; Hạ tầng IoT; Trung tâm dữ liệu; với 325 nghìn km cáp quang, 97% dân số Việt Nam được phủ sóng mạng 2G, 3G, 4G; đầu tư và khai thác 5 tuyến cáp quang biển. Đồng thời, Viettel tích cực trong lộ trình tắt sóng 2G tại Việt Nam, nâng tỷ lệ thuê bao 4G trên tổng số thuê bao đạt 78% và thử nghiệm dịch vụ 5G tại 55 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, Viettel còn ghi nhiều dấu ấn đổi mới sáng tạo đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ số.

Trong Better Choices Awards, Samsung là doanh nghiệp hiếm hoi được gọi tên trong hàng loạt giải thưởng quan trọng, cụ thể là thiết bị công nghệ sáng tạo dành cho công việc, thiết bị gia đình đột phá nhờ Trí tuệ nhân tạo, Thiết bị gia đình có thiết kế đổi mới sáng tạo, sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng - Smart Choice Awards - một trong 3 giải thưởng quan trọng nhất. Một điểm nhấn trong số các sản phẩm được xướng tên của Samsung là khả khả năng ưu việt về công nghệ với các vi xử lý chip độc quyền, FlexCam có thể quay, chụp ở mọi góc độ. Công nghệ này tạo ra tính năng đặc biệt được thế hệ Gen Z yêu thích, cho phép họ thỏa sức sáng tạo nội dung, kiến tạo xu hướng, linh hoạt thể hiện chất riêng của mình.

Trước đó, nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam - Samsung đã có loạt động thái về đầu tư đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc đã mở ra chương trình công nghệ thông tin toàn cầu dành cho giới trẻ có tên Samsung Innovation Campus từ năm 2019. Sau 5 năm, chương trình đã cung cấp cho khoảng 6.021 thanh thiếu niên Việt Nam và khoảng 389 thầy cô giáo các khóa học như C&P, AI, Big Data, IoT. Tính đến nay, dự án đã mở rộng ra tại khoảng 40 trường học và 20 tỉnh thành trên toàn quốc.



Đặc biệt, doanh nghiệp đã chính thức khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D) 220 triệu USD tại Việt Nam hồi tháng 12/2022. Theo đó, R&D tại KĐT Tây Hồ Tây (Hà Nội) không chỉ trở thành trung tâm nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á, mà còn là trung tâm nghiên cứu lớn nhất thế giới.



Đáng chú ý, trong Lễ khánh thành NIC Hoà Lạc sáng 28/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan, khai trương phòng lab của Samsung tại đây.



Phòng lab Samsung Innovation Campus thể hiện cam kết của tập đoàn Hàn Quốc trong việc hỗ trợ tích cực NIC Hoà Lạc trở thành cái nôi trong việc đào tạo nhân tài công nghệ, dẫn dắt công cuộc đổi mới sáng tạo quốc gia tương lai.

Người đứng đầu Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia từng nhấn mạnh: "Người tiêu dùng mới là thước đo đánh giá cuối cùng cho thành công của sản phẩm. Cái họ cần là sản phẩm đúng nhu cầu, phù hợp với điều kiện cá nhân của mình. Chúng tôi tin tưởng rằng việc đưa Better Choice Awards đến với hàng triệu khán giả chính là để chia sẻ, để cùng nhau khai phá, tôn vinh công nghệ và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, đồng thời truyền cảm hứng cho cộng đồng để phá bỏ các ranh giới và tạo ra tác động tích cực đến xã hội".

Như với thương hiệu Viettel, sự lựa chọn tốt cái tốt hơn (The better) của người tiêu dùng Việt Nam gần 20 năm trước đã tạo nên một Viettel như ngày hôm nay. Điều thú vị là cái tốt hơn mà Viettel từng làm tại Việt Nam còn thành công ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Trong số 10 quốc gia nước ngoài mà Tập đoàn này đang kinh doanh, Viettel đã chiếm vị trí số 1 về thị phần viễn thông tại 6 nước (Campuchia, Lào, Burundi, Đông Timor, Myanmar, Haiti) cùng với sự lựa chọn "tốt hơn" dành cho người tiêu dùng ở đó.



Khi mới vào tất cả các thị trường này, Viettel đều mang đến sự lựa chọn tốt hơn dành cho người dân ở khu vực nông thôn, khi các nhà mạng trước đó đều "bỏ quên" khách hàng nơi đây. Cũng giống như ở Việt Nam gần 20 năm trước, dù không thể so sánh về chất lượng dịch vụ, vùng phủ sóng, thương hiệu… nhưng các thương hiệu của Viettel ở nước ngoài đều có đặc điểm như có ở công ty mẹ: giá rẻ hơn, dễ thương hơn, linh hoạt và sáng tạo hơn những nhà cung cấp cũ.

Tất nhiên, bên cạnh việc tạo ra lợi thế ban đầu, những thương hiệu nước ngoài của Viettel tiếp tục đổi mới, sáng tạo không ngừng để tạo thêm những sức mạnh cạnh tranh mới để vươn lên vị trí số 1 trên thị trường. Họ đã tiếp tục chứng minh rằng, một lựa chọn tốt hơn đi kèm với sự đổi mới, sáng tạo không ngừng sẽ giúp giành được cả trái tim và lý trí của người tiêu dùng.

Thời kỳ đầu, trên bàn làm việc của các nhân viên Call Center của Viettel có một chiếc gương rất đặc biệt với dòng chữ "Smile customer can hear you" (tạm dịch: Hãy cười thật tươi khi giải đáp cho khách hàng, họ sẽ "nghe" được điều đó). Và rất nhiều nhân viên Call Center của Viettel đã thực sự làm điều này.



Đáng chú ý, tập trung vào sự thân thiện, gần gũi và tiện dụng của người dùng khi trải nghiệm hệ sinh thái tài chính, Viettel Money 6.8 chính là lời khẳng định cho triết lý “người dùng là trái tim trong thương hiệu Viettel”. Đồng thời, đây cũng là những bước đệm để Viettel Money vươn mình trở thành một thành phố tài chính số đa tiện ích, giúp nâng tầm cuộc sống số cho người dùng cả nước lên một tầm cao mới.



Với gần 25 triệu khách hàng, thực hiện hơn 1 tỷ giao dịch/năm, Viettel Money đang cho thấy niềm tin của người dùng đối với thương hiệu của mình, trở thành một trong các hệ sinh thái tài chính hàng đầu có quy mô lớn nhất nước.

Khi đứng trên sân khấu nhận giải thưởng cao nhất của Better Choice Awards 2023, đại diện VinFast là bà Hồ Thanh Hương – Tổng Giám Đốc VinFast thị trường Việt Nam cho biết, đây là một niềm vinh dự to lớn của doanh nghiệp, cũng là sự ghi nhận quý báu của giới chuyên gia và người tiêu dùng dành cho mẫu xe VF 9 cũng như thương hiệu VinFast nói chung. “VinFast cam kết không ngừng nỗ lực để tiếp tục mang tới những mẫu xe dẫn đầu phân khúc với thiết kế, bộ trang bị và chất lượng vượt trội, đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi khách hàng”, đại diện VinFast khẳng định với truyền thông.



Kể từ năm 2020, trong báo cáo thường niên của Vingroup, sứ mệnh “Vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt”, đã được thay bằng hai chữ “Vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”.



Trong một bài chia sẻ với Bloomberg, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng từng nói: “Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là tạo ra một thương hiệu quốc tế. Đây sẽ là con đường rất khó khăn, và chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng đó là con đường duy nhất ở trước mặt chúng tôi". Có lẽ sứ mệnh của VinFast, Xanh SM, VinFuture hay Vingroup nói chung giờ đây không chỉ hàm ý về việc "cắm cờ" ở nước ngoài, phục vụ cả những người không phải “người Việt”, mà còn muốn thể hiện những mục tiêu mang tính con người hơn.

Là số ít những nhà đầu tư nước ngoài thắng giải tại Better Choice Awards, đại diện Samsung - ông Sean Myung, Giám đốc công ty điện tử Samsung Vina chi nhánh Hà Nội chia sẻ: “Hôm nay, Galaxy Z Flip5 được vinh danh ở hạng mục giải thưởng Grand Prize - “Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng” tại Better Choice Awards 2023. Điều này chứng tỏ những nỗ lực của chúng tôi trong việc lấy người tiêu dùng làm trung tâm trong mọi hoạt động, đồng thời cũng là minh chứng thể hiện sự yêu mến của người tiêu dùng Việt Nam đối với các sản phẩm Samsung Galaxy.



Không nằm ngoài sứ mệnh phụng sự, vị này khẳng định: “Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chúng tôi sẽ tiếp tục đặt người tiêu dùng lên hàng đầu, mang đến cho họ sự đổi mới, những công nghệ mà họ yêu thích, các sản phẩm đại diện cho phong cách sống của họ và tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng, giúp cuộc sống của chúng ta ngày càng hoàn hảo hơn, thế giới ngày càng tốt đẹp hơn”.