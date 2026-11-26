Ẩm thực từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình khám phá Phú Quốc. Bên cạnh những món ăn mang đậm hương vị địa phương, du khách đến đảo ngọc ngày càng có thêm lựa chọn từ nhiều nền ẩm thực khác nhau. Trong đó, phong cách Địa Trung Hải với nguyên liệu tươi, cách chế biến đề cao hương vị tự nhiên và tinh thần thưởng thức thoải mái đang có thêm một địa chỉ mới.

Ocean Club by Benito Gómez, dự kiến khai trương ngày 18/11 tại Regent Phú Quốc, được xây dựng xoay quanh dấu ấn của đầu bếp người Tây Ban Nha Benito Gómez. Ông là chủ nhân nhà hàng Bardal tại Ronda, Tây Ban Nha, được trao hai sao Michelin, đồng thời đứng sau Tragatá, một địa chỉ tapas được Michelin Guide ghi nhận.

Khi ẩm thực Địa Trung Hải gặp nguyên liệu bản địa

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Benito Gómez không nằm ở việc đưa nguyên vẹn những công thức từ Tây Ban Nha đến Việt Nam. Thay vào đó, đầu bếp muốn kết hợp kỹ thuật và tinh thần nấu nướng quen thuộc với những nguyên liệu đặc trưng của vùng đất mới.

Sinh ra và trưởng thành trong nền văn hóa ẩm thực Andalusia, Benito Gómez dành nhiều sự quan tâm cho cách xử lý nguyên liệu, đặc biệt là cá, cơm, các món hầm và kỹ thuật làm chủ ngọn lửa. Đây cũng là những yếu tố tạo nên phong cách riêng của ông trong gần ba thập kỷ làm nghề.

Tại Ocean Club, các sản vật của Phú Quốc được lựa chọn và diễn giải qua góc nhìn Địa Trung Hải. Sự kết hợp này tạo ra một hướng tiếp cận đáng chú ý: thay vì chỉ tái hiện món ăn ngoại quốc, nhà hàng tìm cách để ẩm thực quốc tế có sự kết nối với địa phương nơi nó hiện diện.

Theo Benito Gómez, điều quan trọng là giữ được bản sắc trong cách nấu nhưng không tách rời bối cảnh văn hóa và nguyên liệu tại điểm đến. Với ông, một món ăn ngon trước hết phải bắt đầu từ chất lượng thành phần, sau đó là sự chính xác trong kỹ thuật và cách kết hợp vừa đủ.

Một không gian thay đổi theo nhịp điệu của biển

Không gian của Ocean Club được thiết kế theo hướng kết nối khu vực trong nhà với cảnh quan ngoài trời. Nhà hàng gồm phòng ăn, khu lounge và sân hiên hướng biển, nằm bên hồ bơi của khu nghỉ dưỡng Regent Phú Quốc.

Thay vì duy trì một bầu không khí cố định suốt cả ngày, nơi đây được định hình với hai sắc thái khác nhau. Buổi trưa mang cảm giác thoáng đãng, tươi sáng, phù hợp với những bữa ăn nhẹ nhàng trong ánh nắng. Khi chiều xuống, ánh sáng chuyển dần sang tông ấm, không gian trở nên riêng tư và trầm lắng hơn.

Cách tổ chức này phần nào phản ánh tinh thần ẩm thực mà Benito Gómez theo đuổi. Những món ăn không đặt nặng nghi thức cầu kỳ mà hướng đến sự thoải mái, nơi thực khách có thể dành thời gian trò chuyện và chia sẻ món ăn cùng nhau.

Các món ăn tại nhà hàng được thiết kế để đặt giữa bàn, tạo điều kiện cho mọi người cùng thưởng thức. Bên cạnh thực đơn theo mùa, trải nghiệm còn có thể được kết hợp với rượu vang, cocktail và các lựa chọn đồ uống phù hợp.

Tiêu chuẩn cao không nhất thiết đi cùng sự cầu kỳ

Một trong những quan điểm đáng chú ý của Benito Gómez là sự chỉn chu trong ẩm thực không nhất thiết phải thể hiện qua những nghi thức trang trọng hay cách trình bày phức tạp.

Theo đầu bếp, một nhà hàng có thể mang không khí thân mật, gần gũi nhưng vẫn duy trì tiêu chuẩn khắt khe trong vận hành. Từ khâu tiếp nhận, bảo quản nguyên liệu đến sơ chế và chuẩn bị món ăn, mỗi công đoạn đều cần được kiểm soát cẩn thận.

Đây cũng là phần công việc ít xuất hiện trước mắt thực khách nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng món ăn. Sự nhất quán, độ chính xác và khả năng giữ trọn hương vị nguyên liệu được xem là những yếu tố quan trọng hơn việc tạo ra một trải nghiệm quá phô trương.

Vào buổi tối, nhà hàng dự kiến tổ chức các hoạt động gắn với thời khắc hoàng hôn như âm nhạc sống, thử rượu và những sự kiện ẩm thực theo mùa do đầu bếp dẫn dắt. Những hoạt động này được xây dựng như phần nối dài của trải nghiệm dùng bữa, thay vì tách rời thành các chương trình giải trí riêng biệt.

Sự xuất hiện của Ocean Club cũng cho thấy một hướng phát triển khác trong đời sống ẩm thực tại Phú Quốc: bên cạnh việc khai thác lợi thế hải sản và đặc sản địa phương, các nhà hàng ngày càng chú trọng đến câu chuyện nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và dấu ấn cá nhân của người đứng bếp.

Với Benito Gómez, mục tiêu cuối cùng không nằm ở những danh hiệu hay sự cầu kỳ trong cách phục vụ. Điều ông mong muốn là thực khách có một bữa ăn ngon, cảm thấy thoải mái và muốn quay trở lại. Có lẽ, đó cũng là cách một trải nghiệm ẩm thực được ghi nhớ lâu hơn trong hành trình khám phá đảo ngọc.