Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang chính thức trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long triển khai thành công can thiệp mạch vành vôi hóa nặng bằng bóng phá vôi IVL cơ học – LithiX HC (Elixir Medical, Mỹ). Ca can thiệp được thực hiện trên bệnh nhân nữ cao tuổi nhất khu vực (95 tuổi) với tổn thương vôi hóa lệch tâm cực kỳ phức tạp.

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang là cơ sở đầu tiên thực hiện thành công ca can thiệp mạch vành sử dụng bóng phá vôi IVL cơ học tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ca bệnh thách thức chuyên môn

Bệnh nhân là bà Lê Thị T. (95 tuổi, TP. Rạch Giá). Kết quả chụp mạch vành kết hợp OCT cho thấy hai đoạn hẹp nặng trên nhánh liên thất trước (LAD), mức độ hẹp trên 90% và đường kính giữa hai đoạn chênh lệch rõ rệt. Mảng vôi hóa dày, lệch tâm, chu vi tới 280–360°, kèm nhiều nốt canxi lớn – dạng tổn thương được xem là "thách thức nhất" đối với mọi kỹ thuật xử lý canxi hiện nay. Do tuổi cao và nguy cơ biến chứng lớn, bệnh nhân không thể sử dụng khoan phá canxi, bóng cắt, bóng áp lực cao hay các thiết bị chuyên dụng khác.

Một ca can thiệp đầy thách thức trên bệnh nhân lớn tuổi và có nguy cơ biến chứng tim mạch cao.

Sau khi họp bàn chiến thuật, ê-kíp quyết định dùng duy nhất một quả bóng LithiX™ 2.5 mm để xử lý toàn bộ mạch vôi hóa. Nhờ tính chất bán giãn nở (semi-compliance), bóng có thể giãn linh hoạt từ 2,5 mm đến hơn 3,2 mm theo mức áp suất, phù hợp cả hai đoạn mạch có kích thước khác nhau. Trong quá trình can thiệp, bóng được bơm 9 lần ở mức 6–12 atm nhưng vẫn hoạt động ổn định, phá vôi đều và không gây tổn thương nội mạc mạch. Đặc biệt, chế độ "Clear Stent" trên hệ thống chụp mạch giúp hình ảnh bóng LithiX™ và các hạt bán cầu kim loại hiện lên cực kỳ rõ nét, không bị nhiễu ảnh – một lợi thế lớn đối với các trung tâm thông thường chưa trang bị công nghệ chụp cắt lớp (OCT) hoặc siêu âm trong lòng mạch (IVUS).

Trong lúc thực hiện thủ thuật, bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp với chênh đoạn ST. Ê-kíp do TS.BS Huỳnh Trung Cang (Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang) cùng BS.CKII Lâm Hữu Giang phụ trách đã nhanh chóng xả bóng IVL để khôi phục dòng chảy. Chỉ sau vài phút, tình trạng bệnh nhân ổn định hoàn toàn, ê-kíp tiếp tục bơm lại bóng LithiX™ và hoàn tất quy trình mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào. Kết quả chụp OCT sau khi đặt bóng LithiX™ cho thấy các mảng vôi hoá đã được phá vỡ hoàn toàn, sẵn sàng cho đặt stent nở tốt nhất.

Kết quả tích cực và nhiều lợi ích cho bệnh nhân lớn tuổi

Sau khi xử lý mảng vôi hóa, ê-kíp đặt hai stent phủ thuốc một cách thuận lợi. Kết quả chụp cắt lớp (OCT) cho thấy stent giãn nở tối ưu: diện tích stent nhỏ nhất nở trên 98%, áp sát thành mạch đạt 100%. Bệnh nhân tỉnh táo ngay sau thủ thuật, huyết động ổn định và được xuất viện chỉ sau 48 giờ.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ quá trình chuẩn bị cho tổn thương vôi hóa nặng chỉ sử dụng duy nhất một quả bóng LithiX™. Khác với phương pháp truyền thống vốn cần đến rotablator, bóng cắt, bóng áp lực cao và nhiều thiết bị kết hợp, kỹ thuật mới này giúp giảm đáng kể chi phí vật tư, rút ngắn thời gian can thiệp, hạn chế liều tia X và lượng thuốc cản quang. Đây là lợi thế quan trọng đối với bệnh nhân cao tuổi và các cơ sở y tế tuyến tỉnh tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Bóng phá vôi IVL cơ học – LithiX HC mang lợi ưu thế cho bệnh nhân cao tuổi và cơ sở y tế tuyến tỉnh

TS.BS Huỳnh Trung Cang (Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang) cho biết: "Chúng tôi tự hào là đơn vị đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long làm chủ hoàn toàn công nghệ LithiX™ Hertz Contact. Chỉ với một quả bóng phá vôi cơ học, chúng tôi đã xử lý thành công tổn thương vôi hóa lệch tâm dày, vượt qua biến cố thiếu máu cấp, cho hình ảnh OCT rõ nét và tối ưu chi phí cho người bệnh. Đây là giải pháp phù hợp cho bệnh nhân lớn tuổi ở miền Tây Nam Bộ."

Với ca can thiệp thành công này, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong ứng dụng các kỹ thuật tim mạch hiện đại, đưa công nghệ điều trị tiên tiến đến gần hơn với người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.