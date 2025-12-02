Dân văn phòng đổ xô chơi pickleball: "Đau nhưng tôi vẫn ham"

Pickleball đang trở thành trào lưu thể thao mới tại Việt Nam, đặc biệt trong cộng đồng dân văn phòng. Sôi động, dễ chơi, tạo cảm giác "vui như hoạt động hội nhóm", pickleball khiến nhiều người mê mẩn đến mức… chấn thương vẫn cố xuống sân. Câu chuyện của chị Nguyễn Nga (36 tuổi, nhân viên văn phòng, làm việc tại Hà Nội) là ví dụ điển hình.

Từ người bị chồng "dụ đi tập cho khỏe" đến nghiện pickleball 1 tuần chơi cả 7 buổi

Chị Nga kể, ban đầu chị được chồng "giục đi chơi thể thao cho khỏe người" và chính anh là người cho chị tiền đi học thầy, mua cây vợt đầu tiên, tạo động lực để chị bước vào bộ môn mới. Nhưng ai ngờ chỉ sau thời gian ngắn, chị "nghiện" pickleball đến mức chơi cả 7 buổi/tuần: "Vui quá nên ngày nào mình cũng phải ra sân".

Chị Nga rất đam mê chơi pickleball. (Ảnh: NVCC)

Niềm đam mê này thay đổi chị theo chiều hướng tích cực. Từ một người ham ngủ nướng, thường xuyên đi làm muộn, chị trở thành người có thể dậy từ 5h sáng mỗi ngày, kể cả mùa đông rét buốt hay hôm trời tối mịt. Câu lạc bộ chị tham gia tập pickleball vào buổi sáng. Và rồi ngày nào cũng vậy, 5h sáng chị đã có mặt ở sân.

Pickleball còn giúp chị Nga thay đổi tính cách, trở nên hướng ngoại hơn: Chị quen thêm nhiều bạn bè "từ các bác 70 tuổi đến các cháu học sinh", kết nối với hàng xóm cùng chung cư, tham gia sinh hoạt cộng đồng không phân biệt tuổi tác. "Đây cũng là động lực để mình đánh pick cho đến già, còn sức là còn chơi", chị chia sẻ.

Chấn thương vì ham tập pickleball, chân yếu nhưng vẫn chơi vì… "nghiện rồi biết sao giờ"

Tuy nhiên, niềm đam mê này cũng đem lại không ít rủi ro. Cách đây 1 tháng, trong lúc cố cứu bóng, chị Nga bị ngã xước đầu gối, chân phải đau và yếu, không đứng trụ được. Chị phải nghỉ tập 1 tuần, sau đó quay lại sân nhưng lịch chơi giảm còn 3 buổi/tuần.

Điều đáng nói, chị vẫn chưa đi khám dù chân vẫn yếu và có cảm giác đau âm ỉ.

"Chân giờ vẫn yếu, chưa hồi phục được như trước nhưng mình vẫn đi đánh, giảm từ 7 buổi/tuần thành 3 buổi/tuần vì nghiện rồi biết sao giờ. Chồng khuyên nghỉ ngơi nhưng mình cũng mặc kệ, chồng phải chịu thôi", chị cười nói.

Chị tự nhận nguyên nhân chấn thương đến từ việc đánh quá nhiều, lịch dày và không đeo bó gối trước đó vì thấy… xấu. Sau khi bị ngã để lại sẹo, chị mới quyết định thay đổi và khuyên mọi người: "Lúc đánh pickleball nhớ phải dùng bó gối để giảm thiểu chấn thương. Nếu có ngã cũng không bị xước xát, thâm tím, ảnh hưởng thẩm mỹ như mình lúc này".

Chị Nga gặp chấn thương khi chơi pickleball nhưng vẫn ham. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ chị Nga: nhiều người "vui quá hóa liều". Anh Tuấn (42 tuổi, lập trình viên tại TP.HCM) từng bong gân cổ chân do tập 5 buổi/tuần, nhưng chỉ dán cao nóng rồi quay lại sân sau 3 ngày vì "không chịu nổi cảnh đứng ngoài nhìn mọi người đánh". Hay Mai (25 tuổi, nhân viên sales ở Đà Nẵng) bị đau vai do sai kỹ thuật nhưng vẫn không nghỉ vì sợ "mất phong độ" và bỏ lỡ các giải nội bộ.

Điểm chung của họ là dân "nghiện" pickleball, tự xử lý chấn thương tại nhà, không khám chuyên môn, tiếp tục tập trong tình trạng đau chưa hết hẳn. Đơn giản là pick làm họ vui, được kết nối.

Lời cảnh báo từ bác sĩ: Chơi pickleball rất tốt nhưng cần chơi đúng cách, gặp chấn thương dù nhỏ cũng đừng chủ quan

Theo BSCKI Phạm Quang Phước (Chuyên ngành Chấn thương Chỉnh hình, làm việc tại Hà Nội), pickleball là môn thể thao đối kháng đòi hỏi sức khỏe, kỹ năng và kiểm soát cường độ. Nếu đảm bảo đúng kỹ thuật, đây là môn an toàn. Tuy nhiên, người chơi, đặc biệt là độ tuổi trung niên hoặc có bệnh xương khớp, cần:

- Khởi động kỹ trước khi tập, càng kỹ càng tốt, nhất là người trên 40 tuổi.

- Sử dụng trang bị bảo hộ như băng gối, băng cổ tay chức năng.

- Điều chỉnh thời lượng chơi hợp lý: "Người 40 tuổi chỉ nên đánh khoảng nửa tiếng rồi nghỉ giải lao để cơ khớp hồi phục rồi mới chơi tiếp".

- Bổ sung đủ nước và dinh dưỡng, đặc biệt trong mùa hanh khô hiện nay.

- Chọn giày phù hợp: Giày đế bằng, mềm, không trơn, tất vải sợi, tránh giày đinh.

Bác sĩ cũng khuyến cáo người mới chơi nên học kỹ thuật cơ bản, nên thuê huấn luyện viên hướng dẫn cách cầm vợt, di chuyển, đánh bóng đúng tư thế. Khi quen mới tăng thời gian và cường độ một cách từ từ. Sau khi tập cần nghỉ ngơi, uống đủ nước, ăn uống điều độ để cơ khớp phục hồi.