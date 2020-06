Bệnh nhân hoang mang khi máy chạy thận của bệnh viện liên tục trục trặc

Cụ thể theo phản ánh của bà H.T.X, bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện GTVT, các máy chạy thận nhân tạo tại bệnh viện này thường gặp sự cố, trục trặc. Nhiều trường hợp, bệnh nhân đang lọc máu mà máy trục trặc lại phải chờ đổi sang máy khác lọc tiếp.

Theo một số bệnh nhân khác cho biết, người bệnh điều trị chạy thận tại bệnh viện GTVT rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bản thân khi liên tục không được điều trị đúng lịch. Việc kéo dài thời gian lọc máu hay lọc không đúng lịch khiến người bệnh rất mệt mỏi, suy giảm sức khỏe. Nhiều cụ cao tuổi, sức khỏe yếu còn phải thở oxy trong lúc chờ đợi máy móc được khắc phục.

Nhiều bệnh nhân phản ánh việc máy móc, trang thiết bị chạy thận của Bệnh viện GTVT liên tục trục trặc, gây nguy hiểm cho bệnh nhân.

Điển hình vào ngày 22/6, từ 7h sáng, hơn chục bệnh nhân tới Khoa Thận nhân tạo theo lịch nhưng lại nhận được thông báo tạm dừng chạy thận do hệ thống máy móc y tế không đảm bảo, ảnh hưởng đến sự an toàn của bệnh nhân. Đa phần các bệnh nhân trong tình trạng mệt mỏi, sức khỏe yếu do hai ngày cuối không được lọc máu nay lại phải chờ đợi khắc phục máy móc.



Đến 10h30 cùng ngày, sau khi lãnh đạo Bệnh viện cam kết chịu trách nhiệm nếu sự cố xảy ra, các bệnh nhân mới được tiến hành chạy thận trở lại tại Khoa Thận nhân tạo.

Còn theo cán bộ Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện GTVT, do máy móc, trang thiết bị tại khoa được trang bị từ năm 2009 không còn đảm bảo nên đội ngũ cán bộ của khoa này không dám chạy thận cho bệnh nhân.

Liên quan đến phản ánh của bệnh nhân, Giám đốc Bệnh viện GTVT xác nhận có tình trạng một số máy chạy thận bị trục trặc không hoạt động được, do đó bệnh viện đã phải tạm dừng việc chạy thận cho bệnh nhân để cho đội ngũ kỹ thuật kiểm tra. Sau khi kiểm tra, hiệu chỉnh máy hoạt động đảm bảo, bệnh viện đã thực hiện chạy thận cho các bệnh nhân.

Lãnh đạo bệnh viện xác nhận tình trạng máy móc xảy ra sự cố.

Cũng theo giám đốc cho biết, bệnh viện có phương án dự phòng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để lọc máu trong trường hợp máy xảy ra sự cố. Bệnh viện cũng liên hệ với các đối tác kỹ thuật tới kiểm tra, hiệu chỉnh để các máy chạy thận nhân tạo hoạt động bảo đảm trong tuần tới.



Ngày 22/6, Sở Y tế Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo Bệnh viện GTVT về việc đảm bảo an toàn, quyền lợi cho bệnh nhân.

Cụ thể, trong thời gian kiểm tra lại Máy chạy thận nhân tạo, Sở yêu cầu Bệnh viện tạm dừng việc chạy thận và chuyển ngay bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa Quốc tế và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Sau khi kiểm tra xong hệ thống máy, Sở yêu cầu bệnh viện báo cáo để được tiếp tục nhận bệnh nhân về điều trị tại bệnh viện.

Cũng trong ngày 22/6, Sở Y tế Hải Phòng đã có công văn đề nghị Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thành lập Đoàn công tác kiểm tra Bệnh viện GTVT Hải Phòng về toàn bộ các hoạt động chuyên môn, về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, các quy trình kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện.

Trước đó, hơn 30 y, bác sĩ Bệnh viện GTVT đã gửi đơn xin nghỉ việc tự túc do bệnh viện nợ lương, trợ cấp trong nhiều tháng.

Trước đó, vào ngày 19/5, 32 y, bác sĩ (trên tổng số 79 người) của Bệnh viện GTVT đã gửi đơn xin nghỉ việc tự túc do bệnh viện này nợ lương, trợ cấp trong nhiều tháng. Mặc dù hiện tại bệnh viện ngoài nhiệm vụ khám chữa bệnh thông thường còn có các hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh nên hoàn toàn có khả năng về tài chính nhưng các y, bác sĩ bệnh viện từ đầu năm 2020 đến nay chỉ nhận được 2 tháng lương. Còn về tiền trợ cấp (bằng 40% tiền lương) thì từ năm 2019 đến nay, người lao động vẫn chưa được nhận.



Không chỉ vậy, theo phản ánh của các bác sĩ, bệnh viện có dấu hiệu thiếu thuốc điều trị cho bệnh nhân. Người nhà bệnh nhân phải mua thuốc bên ngoài đem vào bệnh viện để điều trị.