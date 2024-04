Bệnh nhân chạy thận kiệt sức chống chọi với nắng nóng đỉnh điểm

Xóm chạy thận đối diện Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh cơ sở 2 (phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) là nơi cư ngụ của các bệnh nhân chạy thận. Họ từ nhiều nơi trong tỉnh Nghệ An đến đây thuê trọ để tiện cho việc lọc máu tuần 3 lần. Những ngày này, nắng nóng lên tới 42 độ C, phòng trọ bé xíu, chật chội trở nên nóng nực hơn.