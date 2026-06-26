Bên trong "Đoàn tàu Bạch Mai" chở 1.200 y bác sĩ đi làm mỗi ngày: Có robot phục vụ bữa sáng “tận bàn”

Ngày 26/6, cùng thời điểm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân, "Đoàn tàu Bạch Mai" cũng lăn bánh, đưa hàng trăm y bác sĩ từ Hà Nội tới nơi làm việc.

Từ sáng sớm, tại ga Hà Nội trở nên nhộn nhịp khi những chuyến tàu đầu tiên của "Đoàn tàu Bạch Mai" chính thức khởi hành.

Đây là tuyến tàu chuyên biệt được tổ chức để đưa đón đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế làm việc giữa Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội và cơ sở mới tại Ninh Bình

Việc tuyến tàu đi vào hoạt động diễn ra đồng thời với thời điểm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức mở cửa tiếp nhận người dân đến khám và điều trị, đánh dấu cột mốc dự án bệnh viện quy mô gần 5.000 tỷ đồng bước vào giai đoạn vận hành thực tế sau hơn 10 năm kể từ ngày khởi công.

Theo kế hoạch, khoảng 1.200 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai sẽ luân chuyển làm việc giữa hai cơ sở. Trong đó, mỗi ngày có từ 500-700 người di chuyển bằng tuyến tàu chuyên dụng để phục vụ hoạt động khám chữa bệnh tại Ninh Bình.

Khác với những chuyến tàu thông thường, các toa trên "Đoàn tàu Bạch Mai" được bố trí không gian rộng rãi, thoáng mát nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ y tế nghỉ ngơi trong suốt hành trình.

Một trong những điểm thu hút sự chú ý là sự xuất hiện của robot phục vụ ngay trên tàu. Robot có nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ hành khách trong quá trình di chuyển, góp phần tạo nên hình ảnh hiện đại cho chuyến tàu chuyên biệt dành riêng cho đội ngũ y tế.

Sáng nay, trên chuyến tàu, mỗi hành khách đều được chuẩn bị sẵn bữa sáng trước khi bắt đầu ngày làm việc. Thực đơn gồm hai lựa chọn là bánh giò hoặc cơm nắm chả, giúp các y bác sĩ có thể dùng bữa ngay trong suốt hành trình đến bệnh viện.

Theo lịch trình, đoàn tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội vào đầu giờ sáng, đưa các cán bộ y tế tới ga Phủ Lý. Sau đó, xe trung chuyển sẽ tiếp tục đưa đoàn tới Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Cuối ngày, sau khi hoàn thành công việc, các y bác sĩ sẽ trở về Hà Nội bằng chuyến tàu chiều.

Việc tổ chức tuyến tàu chuyên biệt được xem là giải pháp nhằm giải quyết bài toán nhân lực trong giai đoạn đầu vận hành bệnh viện mới. Thay vì phải bố trí nơi ở dài hạn hoặc điều chuyển nhân sự thường trú, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên có thể di chuyển hằng ngày giữa hai cơ sở, vừa bảo đảm hoạt động chuyên môn, vừa duy trì công việc tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được khởi công từ năm 2015 với quy mô 1.000 giường bệnh, tổng mức đầu tư 4.990 tỷ đồng. Sau nhiều năm hoàn thiện cơ sở vật chất và chuẩn bị nguồn nhân lực, bệnh viện đã chính thức tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên.

Việc cơ sở mới đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân Ninh Bình cũng như các địa phương lân cận như Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa và một số tỉnh Bắc Trung Bộ. Đồng thời, đây cũng được xem là bước đi góp phần giảm tải cho Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội, một trong những bệnh viện tuyến cuối có lượng bệnh nhân lớn nhất cả nước.

Sự xuất hiện của "Đoàn tàu Bạch Mai" vì thế không chỉ đơn thuần là một phương tiện đưa đón cán bộ y tế, mà còn là một phần trong mô hình vận hành mới, kết nối nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai cơ sở, tạo tiền đề để bệnh viện mới nhanh chóng ổn định hoạt động và phục vụ người dân ngay từ những ngày đầu đi vào vận hành.