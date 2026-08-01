Bên trong căn nhà của Emoura Phạm - Tân Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2026

Ngay sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2026, mọi thông tin về tân Hoa hậu Emoura Phạm đều nhận được sự quan tâm của công chúng. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc lai Tây và câu chuyện trưởng thành trong môi trường quốc tế, người đẹp sinh năm 2000 còn khiến nhiều người trầm trồ khi hé lộ không gian sống sang trọng của gia đình.

Căn hộ của gia đình Emoura Phạm nằm tại Diamond Island (Đảo Kim Cương), là một trong những khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp nổi tiếng ở TP Thủ Đức (Quận 2 cũ). Dự án gây ấn tượng nhờ vị trí ba mặt giáp sông, mật độ xây dựng thấp, nhiều mảng xanh cùng hệ thống tiện ích chuẩn resort. Từ ban công căn hộ, có thể phóng tầm mắt ra sông Sài Gòn, cảnh quan xung quanh vô cùng thoáng mát. Không gian mở cùng hệ cửa kính cao sát trần giúp căn hộ luôn đón được ánh sáng tự nhiên, đồng thời mang đến cảm giác rộng rãi, thoáng đãng.

Căn nhà của Emoura Phạm có view nhìn thẳng ra sông, không gian thoáng mát

Gia đình Tân Miss Grand Vietnam chăm chút từng góc nhỏ cho không gian sống

Qua những góc quay hiếm hoi, căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu đen - trắng - xám làm chủ đạo. Khu vực bếp gây ấn tượng với hệ tủ âm tường màu đen bóng, đảo bếp ốp đá vân mây cỡ lớn cùng các thiết bị bếp cao cấp. Bàn ăn được đặt ngay cạnh khu bếp theo phong cách mở. Đây cũng là nơi Emoura thường ngồi học cùng mẹ hoặc trò chuyện với các thành viên trong gia đình. Dù diện tích lớn, căn hộ vẫn tạo cảm giác ấm cúng nhờ cách bài trí gọn gàng và tinh tế.

Một trong những chi tiết dễ nhận thấy trong căn hộ của Emoura là gia đình rất yêu thích cây xanh và hoa tươi. Ở nhiều góc nhà đều xuất hiện những bình hoa cỡ lớn được cắm theo phong cách tự nhiên.

Emoura Phạm từng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hé lộ không gian căn hộ rộng rãi

Khu vực bếp thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản

Bàn ăn đặt cạnh bếp là không gian sinh hoạt chung cho gia đình Emoura Phạm

Gia thế của Emoura Phạm

Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000. Cô mang hai dòng máu Việt Nam - Anh khi mẹ là người Việt, còn bố là người Anh gốc Nam Phi. Sở hữu chiều cao 1,70m cùng số đo 80-60-92 cm, Emoura gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn và đậm nét lai Tây.

Ít ai biết phía sau hình ảnh tự tin của tân Miss Grand Vietnam 2026 là một hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Bố mẹ Emoura đã ly hôn khoảng 20 năm trước, từ nhỏ cô chủ yếu sống cùng mẹ và được mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Trong gia đình, Emoura là con thứ, có một anh trai. Chia sẻ về con gái, mẹ Emoura cho biết dù bên ngoài nhẹ nhàng, nữ tính nhưng bên trong cô lại là người rất mạnh mẽ, độc lập và luôn kiên định với những mục tiêu đã đặt ra.

Bố mẹ ly hôn, Emoura Phạm sống cùng mẹ và anh trai tại Việt Nam

Đầu năm 2025, Emoura quyết định trở về Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Không chỉ ủng hộ con gái theo đuổi nghệ thuật, gia đình cô còn đồng hành trong nhiều hoạt động thiện nguyện. Trước khi tham gia Miss Grand Vietnam, Emoura cùng mẹ triển khai dự án xây dựng 18 cây cầu dân sinh tại nhiều địa phương, với mong muốn giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Người đẹp từng tiết lộ mục tiêu lâu dài của mình là xây dựng 100 cây cầu.

Do lớn lên trong môi trường quốc tế và có nhiều năm học tập, sinh sống tại Mỹ, tiếng Việt từng là thử thách lớn đối với Emoura khi trở về nước. Theo chia sẻ của mẹ cô, mỗi tối thay vì nghỉ ngơi sớm, Emoura đều dành ít nhất hai tiếng để tự học tiếng Việt, luyện phát âm và mở rộng vốn từ. Sự nỗ lực ấy giúp khả năng giao tiếp của cô tiến bộ rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn.

Gia đình cô tài trợ 100% kinh phí, xây được 18 cây ở nhiều địa phương