Emoura Phạm diện đầm dạ hội vàng ánh kim với họa tiết phượng hoàng dát vàng khoe sắc vóc khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2026

Ngày 31/7, Emoura Phạm chính thức đăng quang Miss Grand Việt Nam 2026 sau khi vượt qua 29 thí sinh trong đêm chung kết tại TP.HCM. Cô gái mang hai dòng máu Việt - Anh này sở hữu chiều cao 1,7m cùng số đo ba vòng 80-60-92cm, và trong suốt điều này luôn được nhắc đến như một trong những mặt nạ có lợi thế rõ ràng nhất về khả năng kết hợp trình diễn.

Vẻ đẹp của Emoura Phạm không thuộc loại ngọt ngào an toàn thường thấy trên sân khấu hoa hậu. Đường tinh tế, thần thái tự do, thể lực và độ săn chắc nhìn được, tất cả tạo nên một hình ảnh hiện đại và khỏe mạnh hơn là dịu dàng. Chính điều đó tạo cô được công họ gọi bằng cái tên "bông hồng lai" ngay từ những vòng thi phụ, và cũng làm mỗi lần cô xuất hiện trên sân khấu đều thành tâm điểm bàn luận.

Cô gái trở về tìm nguồn cội

Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000. Cô có mẹ là người Việt, bố là người Anh gốc Nam Phi. Từ nhỏ, Emoura học trong môi trường quốc tế tại Việt Nam, từng lần qua British International School và The American School, rồi hát Mỹ năm 15 tuổi và theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, California.

Gần một thập kỷ sống xa quê hương tiếng Việt của cô có phần chế độ, nhưng cũng chính quãng thời gian ấy Đưa cô quay về. Năm 2025, Emoura trở lại Việt Nam với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về nguồn cội của mình. Cô từng nói rằng Việt Nam là nơi có gia đình, có cội nguồn, và cô muốn được kết nối với gốc rễ ấy, muốn lan tỏa những câu chuyện đẹp về con người Việt Nam ra với thế giới.

Bước chân đầu tiên của cô vào showbiz Việt là Vietnam's Next Top Model 2025. Dù không vào nhà chung, Emoura xem đó là một trải nghiệm đáng nhớ và tiếp tục theo đuổi nghề mẫu. Cô hiện hoạt động với vai trò người mẫu và KOL, qua trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, các buổi trình diễn của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn và Vietnam Beauty Fashion Fest hồi phục giữa tháng 7. Để hoàn thiện kỹ năng, Emoura theo học catwalk với chuyên gia Philippines Jethro, đồng thời tạo thêm thanh nhạc, múa cổ trang, dance và guitar.

Một chi tiết khác trong hồ sơ của cô cũng được chú ý mạnh mẽ trong cuộc thi: Emoura cùng gia đình đã tài trợ xây dựng 18 cây cầu dân sinh tại miền Tây, với mục tiêu hướng tới con số 100.

Cùng với vương miện, Emoura Phạm nhận thêm giải trình trình về hòa bình và sẽ đại diện Việt Nam dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ vào tháng 11 tới. Bốn danh hiệu á hậu tương thuộc về Ngô Bảo Ngọc (TP.HCM), Võ Đoàn Bảo Hà (Đồng Nai), Phan Lê Kim Ngọc (Cần Thơ) và Trịnh Yến Nhi (Đăk Lăk). Á hậu 1 Ngô Bảo Ngọc sẽ kết nối Gothic Hương Giang tham dự Miss Grand International All Stars mùa thứ hai tại Thái Lan.

Chiếc váy đăng quang và một chi tiết ít người để ý

Trong lúc khắc nghiệt tên, Emoura Phạm bảo vệ người bộ đầm dạ hội vàng ánh kim với họa tiết phượng hoàng dát vàng, thiết kế của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn. Với những người theo dõi thời trang Việt, chiếc váy này không hoàn toàn xa lạ.

Trước Emoura, thiết kế từng được diễn viên Lý Nhã Kỳ lựa chọn tại các sự kiện có sự hiện diện của bạn bè quốc tế, sau chuyến đi công tác gặp gỡ doanh nhân, tỷ lệ giàu có tại Đài Loan. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cũng từng mặc lại chính thiết kế này trong đêm "Phòng khách 3 thế hệ", chương trình của nhạc sĩ Dương Cầm tại Nhà hát Hồ Gươm, nơi trở về cô về với những ca khúc từng làm nên tên tuổi như "Đừng xa em đêm nay", "Có nhau cuộc đời". Ba lần xuất hiện là ba người phụ nữ ở ba vai trò hoàn toàn khác nhau: một diễn viên kỳ cựu, một giọng ca đi qua hơn hai thập kỷ và một tân hoa hậu bước vào hành sắc sắc.

Điều khiển thiết kế không xảy ra lỗi thời gian ở chất liệu văn hóa mà nó mang theo. Váy lấy cảm hứng từ nghệ thuật khảm sành sứ tại lăng Hoàng hậu Lệ Thiên Anh, thuộc quần thể lăng vua Tự Đức ở Huế. Sắc ánh vàng kim sang trọng, phom sượt đường cong eo hông, cùng họa tiết phượng hoàng được vẽ tay tỉ tỉ rồi dát vàng, đính đá quý trên tà váy, tất cả tạo nên một thiết kế vừa mang tinh thần hoàng gia vừa đủ hiện đại để bước ra những sân khấu rất khác nhau. Riêng phần khảm sứ trên váy, vừa vẽ tay, vừa đính kết, vừa dát vàng, mất gần nửa tháng để hoàn thiện.

Chia sẻ về quá trình đồng hành cùng Emoura trước đêm chung kết, Nguyễn Phúc Tuấn cho biết đây là một trình hành động hợp ăn độc ý có. "Emoura là một cô bé rất thông minh, nhạy cảm, lại có gu thẩm mỹ rất cao. Cô còn may mắn khi có mẹ đồng hành, hai mẹ con rất hiểu nhau trong việc chọn trang phục phù hợp", anh nói. Theo nhà thiết kế, nền tảng xác minh mỹ sẵn có của cả hai mẹ con giúp quá trình làm việc diễn thuyết ra chia sẻ, dù mất nhiều thời gian hơn ở khâu chỉnh sửa để thiết kế vừa phải hoàn hảo cho người mặc.

Khi thiết kế được nhận lần đầu, Emoura khá bất ngờ, bởi vì đây không phải là mẫu thu thập thông tin thuộc tính vẫn thường xuất hiện trên sân khấu hoa hậu. Nhưng sau khi tìm hiểu, cô chọn Chiếc váy chính vì sự khác biệt và giàu ý tưởng của nó, và ngay từ lần xem bản phác thảo đầu tiên.

Sắc vàng cũng không nên lựa chọn ngẫu nhiên. Nguyễn Phúc Tuấn tiết lộ đây là màu truyền thống gắn liền với Miss Grand, và họa tiết phượng hoàng trên tà váy được anh chủ đích lồng vào một công cụ mong ước. "Tôi muốn Emoura trở thành một chú chim phượng hoàng thật lộng lẫy trong đêm chung kết và may mắn hơn là được giành ngôi vị cao nhất, giống như vị trí hoàng hậu mà bức khảm sứ sứ thể hiện", anh nói.

Khi điều ước đó thành công trong đêm 31/7, nhà thiết kế không được giấu cảm xúc. "Tôi thật sự rất tự hào và xúc động vì Emoura. Chỉ một thời gian ngắn đồng hành nhưng tôi cảm thấy nhận được ở cô bé rất nhiều năng lượng, sự thông minh và nhạy cảm trong mọi vấn đề. Tôi tin Emoura sẽ còn nhiều tiềm năng trong tương lai và rất mong được tiếp tục đồng hành cùng cô ấy ở Miss Grand International 2026", anh chia sẻ.

Xuất thân từ Huế, mang dòng dõi hoàng triều triều Nguyễn và có nền tảng đào tạo kiến trúc, Nguyễn Phúc Tuấn tiếp cận thời trang cao cấp theo cách của một người từng học xây dựng khối, tính toán cấu hình và tỷ lệ trước khi học cắt may. Điều đó lý giải các phần nào chỉ được sử dụng trong các loại thuốc bổ trợ, áo nịt ngực và những con đường tạo khối trên cơ sở vốn là dấu ấn quen thuộc của anh ấy. Trước khi được biết đến rộng rãi trong thời trang dạ hội, anh cũng từng tham gia thiết kế trang phục cho một số dự án điện ảnh, kinh nghiệm giúp anh làm quen với chuyện kể bằng trang phục thay vì chỉ tạo ra những bộ váy đơn đẹp.

Năm 2026, Nguyễn Phúc Tuấn ra mắt Numero 5 "Người dấu yêu" lấy cảm hứng từ hoa thủy tiên. Nhiều nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Mỹ Tâm, Lý Nhã Kỳ, cùng các hoa hậu, á hậu Bảo Ngọc, Thanh Thủy, Thiên Ân, Kỳ Duyên, Quỳnh Anh, diễn viên Tam Triều Dâng, ca sĩ Văn Mai Hương, Hương Tràm đã chọn trang phục của anh khi dự sự kiện. Sắp xếp, đánh dấu dấu hiệu lớn nhất trong quá trình hành động của anh ấy sẽ là phiên bản mới của bộ sưu tập tập hợp.

Ảnh: BTC Miss Grand Việt Nam, Tư liệu