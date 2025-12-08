Cây cối trên đường phố đồng loạt mặc áo: Trào lưu "ôm cây" đang khiến dân tình phát sốt vì quá chữa lành!

Mùa đông thường đi kèm với cảm giác lạnh lẽo và những cành cây khẳng khiu trơ trọi. Nhưng hãy tưởng tượng bạn đang rảo bước trên phố, co ro trong chiếc áo khoác, bỗng bắt gặp một ánh mắt lấp lánh và một vòng tay len ấm áp đang chờ đón từ... một gốc cây. Không phải chuyện đùa đâu, đây chính là "cây ôm" - xu hướng trang trí ngoại cảnh dự báo sẽ bùng nổ trong năm 2026. Không còn là những dải màu vô tri, những cái cây giờ đây đã biến thành những người bạn khổng lồ, sặc sỡ và đầy ắp sự chữa lành, biến cả con phố thành một thước phim hoạt hình ngoài đời thực.

Nếu như trước đây, việc "mặc áo" cho cây chỉ dừng lại ở những dải len sọc ngang nhiều màu sắc quấn quanh thân để giữ ấm hay tạo điểm nhấn, thì giờ đây, sự sáng tạo của con người đã thổi hồn vào thiên nhiên theo cách đáng yêu nhất. Hãy quên đi những thân cây lạnh lẽo đứng im lìm bên vệ đường, bởi xu hướng mới của năm 2026 là biến chúng thành những "thực thể" sống động, có cảm xúc và biết tương tác. Điểm nhấn của trào lưu này nằm ở sự "nhân hóa". Những nghệ nhân đan móc không chỉ đơn thuần bọc len quanh thân gỗ sần sùi, mà họ tạo ra những đôi mắt to tròn long lanh, hai má hồng hây hây và đặc biệt là những cánh tay len dài, mềm mại dang rộng ra như đang nói: "Lại đây ôm mình một cái nào!".

Bạn sẽ chẳng thể kìm lòng được khi đi ngang qua một gốc cây đang "mỉm cười" với mình. Cái cảm giác chạm tay vào lớp len mềm mại, dụi đầu vào thân cây êm ái ấy thực sự có khả năng xoa dịu những mệt mỏi sau một ngày dài. Đây không còn đơn thuần là trang trí cảnh quan, mà đã trở thành một liệu pháp tinh thần. Giữa lòng những đô thị tấp nập như Thành Đô hay Trùng Khánh, nơi bê tông cốt thép đôi khi lấn át hơi thở tự nhiên, sự xuất hiện của những "người bạn cây" này như một nốt nhạc vui tươi, kéo gần khoảng cách giữa con người và phố thị. Chẳng ai có thể làm ngơ trước một "bé cây" đang mặc chiếc yếm len, quàng khăn đỏ rực rỡ, hay một "quý ông cây" với chiếc mũi cà rốt và nụ cười hiền hậu.

Sự kỳ diệu của trào lưu này còn nằm ở cách nó hòa quyện hoàn hảo với bối cảnh xung quanh. Hãy tưởng tượng vào một buổi chiều nắng đẹp, ánh sáng vàng ruộm của mặt trời len lỏi qua những tán lá ngân hạnh vàng rực, rọi xuống những thân cây đang mặc áo len đủ màu xanh đỏ tím vàng. Khung cảnh ấy đẹp đến mức siêu thực, ngỡ như bạn vừa vô tình bước chân vào thế giới của Hayao Miyazaki hay một trang truyện cổ tích Grimm nào đó. Dưới chân là thảm lá vàng khô xào xạc, bên cạnh là những gốc cây ấm áp, tất cả tạo nên một bảng màu rực rỡ: Màu vàng của nắng, màu đỏ của len, màu nâu của đất... khiến bất cứ ai, dù là người lớn hay trẻ nhỏ, cũng muốn dừng lại, rút điện thoại ra và lưu giữ khoảnh khắc bình yên này.

Không chỉ dừng lại ở len, sự sáng tạo còn được mở rộng với việc kết hợp các chất liệu như hoa len 3D, bướm acrylic hay những quả cầu bông xù. Điều này giúp các gốc cây trở nên sống động ở mọi góc nhìn, tạo chiều sâu cho không gian và tất nhiên, trở thành những "thánh địa sống ảo" không góc chết. Tùy vào thời điểm, những chiếc áo cây này cũng thay đổi theo chủ đề. Đó có thể là "Cây Phát Tài" với tông đỏ rực rỡ và những đĩnh vàng kim nguyên bảo cho dịp Tết Nguyên Đán, mang hàm ý cầu chúc sự sung túc; hay những "Cây Noel" phiên bản đời thường với khăn quàng cổ và mũ len đậm chất Giáng sinh.

Tại những con phố như Tiêu Gia Hà (Thành Đô) hay quảng trường Du Hưng (Trùng Khánh), người ta thấy sự hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt người đi đường. Có những đôi tình nhân nắm tay nhau dạo bước, có những em bé bi bô chỉ trỏ vào "bạn cây" khổng lồ, và cả những cụ già tóc bạc phơ mỉm cười nhìn ngắm sự thay đổi của khu phố thân quen. Những "cái ôm" từ cây cối dường như có phép thuật, chúng nhắc nhở chúng ta rằng sự ấm áp có thể được tìm thấy ở những nơi bình dị nhất. Một cái cây biết cười, một con phố biết thay áo mới, đó chính là cách mà mùa đông sưởi ấm trái tim con người, nhẹ nhàng và đầy tinh tế.

Năm 2026 đang đến gần, có lẽ chúng ta cũng nên bắt đầu mơ về một con phố nhỏ nào đó ngay tại nơi mình sống, nơi những gốc cây già cỗi bỗng nhiên một ngày được khoác lên mình tấm áo len sắc màu, đứng đó hiền lành và dang tay chờ đợi một cái ôm. Vì suy cho cùng, ai trong chúng ta cũng cần một chút "vitamin dễ thương" để thấy cuộc đời này vẫn thật đáng yêu.