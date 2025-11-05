Bên trong biệt thự quận 7 của vợ chồng Đoàn Di Băng
Giữa khu nhà giàu bậc nhất quận 7 (TP.HCM), căn biệt thự mang tên HanaYuki’s House của vợ chồng Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ nổi bật.
Được biết, đây chính là món quà đặc biệt mà doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ tặng vợ nhân dịp cô chuẩn bị chào đón con gái thứ hai vào tháng 9/2016. Tên gọi “HanaYuki’s House” được ghép từ tên hai cô con gái đầu lòng của cặp đôi - Hana và Yuki, mang ý nghĩa “hoa tuyết”.
Loạt siêu xe đỗ trước cửa nhà
Căn biệt thự có tổng diện tích khoảng 300 m², giá trị của căn nhà là khoảng 22 tỷ đồng (tại năm 2016) được thiết kế theo phong cách nhà vườn châu Âu với tông trắng chủ đạo, toát lên vẻ thanh lịch và hiện đại. Bao quanh ngôi nhà là khuôn viên cây xanh được chăm chút kỹ lưỡng, giúp cân bằng không khí, tạo không gian sống gần gũi thiên nhiên.
Sân vườn rộng rãi cũng là nơi gia đình Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ thường xuyên tổ chức các buổi tiệc nhỏ, gặp gỡ bạn bè hay những buổi sum họp ấm cúng.
Bước vào bên trong, biệt thự gây ấn tượng với tông xanh cổ điển xen kẽ các mảng trắng - vàng đồng, tạo nên vẻ sang trọng mà vẫn cá tính, phản ánh rõ gu thẩm mỹ của nữ ca sĩ.
Theo tiết lộ từ chính gia chủ, phần lớn nội thất trong nhà được đặt thiết kế riêng, đều là những món đồ cao cấp nhập từ châu Âu. Không gian phòng khách và phòng ăn được thiết kế liền mạch theo phong cách tân cổ điển, vừa tinh tế vừa tiện nghi.
Phòng ăn nổi bật với hệ thống cửa kính lớn mở ra sân vườn, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Đây là nơi gia đình thường cùng nhau dùng bữa, trò chuyện và tận hưởng không khí trong lành của khu vườn bên ngoài.
Một điểm độc đáo khác là phòng tắm thiết kế khác biệt, trang bị thêm tivi để chủ nhân vừa có thể vừa ngâm mình thư giãn, vừa xem chương trình yêu thích một chi tiết thể hiện phong cách sống hưởng thụ tinh tế.
Khu vực phòng làm việc được bài trí theo phong cách hoàng gia, với ghế bọc nhung, bàn gỗ chạm trổ và ánh đèn ấm áp.
Đặc biệt, phòng thay đồ là nơi nữ ca sĩ yêu thích nhất trong căn biệt thự. Không chỉ rộng rãi, căn phòng còn trưng bày bộ sưu tập hàng hiệu đắt giá từ túi xách, giày dép, nước hoa đến trang sức.
Toàn cảnh căn nhà từ ngoài nhìn vào trông chẳng khác nào tòa lâu đài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai mới đây đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) ngụ phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh cùng 2 bị can khác để điều tra làm rõ hành vi: Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai”.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định: Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là Chủ sở hữu Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group đã có hành vi hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.
Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh về sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body được xác định là giả bởi chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50.
Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã mua và hiện đang lưu giữ các sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body thành phẩm (còn nguyên niêm phong, chưa sử dụng) thuộc 7 lô dưới đây thì phối hợp cung cấp sản phẩm cho Cơ quan điều tra để phục vụ điều tra, xác minh vụ án.
Lô 0010123 ngày sản xuất 04/01/2023, 0020623 ngày sản xuất 07/6/2023, 0031123 ngày sản xuất 16/11/2023, 0010124 ngày sản xuất 07/01/2024, 0020424 ngày sản xuất 16/4/2024, 0030624 ngày sản xuất 25/6/2024, 0040724 ngày sản xuất 13/7/2024.
Mọi chi tiết liên hệ đồng chí Đại uý Đỗ Lâm Tùng – Điều tra viên thụ lý, số điện thoại 0946 400 438.