Được biết, đây chính là món quà đặc biệt mà doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ tặng vợ nhân dịp cô chuẩn bị chào đón con gái thứ hai vào tháng 9/2016. Tên gọi “HanaYuki’s House” được ghép từ tên hai cô con gái đầu lòng của cặp đôi - Hana và Yuki, mang ý nghĩa “hoa tuyết”.

Loạt siêu xe đỗ trước cửa nhà

Căn biệt thự có tổng diện tích khoảng 300 m², giá trị của căn nhà là khoảng 22 tỷ đồng (tại năm 2016) được thiết kế theo phong cách nhà vườn châu Âu với tông trắng chủ đạo, toát lên vẻ thanh lịch và hiện đại. Bao quanh ngôi nhà là khuôn viên cây xanh được chăm chút kỹ lưỡng, giúp cân bằng không khí, tạo không gian sống gần gũi thiên nhiên.

Sân vườn rộng rãi cũng là nơi gia đình Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ thường xuyên tổ chức các buổi tiệc nhỏ, gặp gỡ bạn bè hay những buổi sum họp ấm cúng.

Bước vào bên trong, biệt thự gây ấn tượng với tông xanh cổ điển xen kẽ các mảng trắng - vàng đồng, tạo nên vẻ sang trọng mà vẫn cá tính, phản ánh rõ gu thẩm mỹ của nữ ca sĩ.

Theo tiết lộ từ chính gia chủ, phần lớn nội thất trong nhà được đặt thiết kế riêng, đều là những món đồ cao cấp nhập từ châu Âu. Không gian phòng khách và phòng ăn được thiết kế liền mạch theo phong cách tân cổ điển, vừa tinh tế vừa tiện nghi.

Phòng ăn nổi bật với hệ thống cửa kính lớn mở ra sân vườn, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Đây là nơi gia đình thường cùng nhau dùng bữa, trò chuyện và tận hưởng không khí trong lành của khu vườn bên ngoài.

Một điểm độc đáo khác là phòng tắm thiết kế khác biệt, trang bị thêm tivi để chủ nhân vừa có thể vừa ngâm mình thư giãn, vừa xem chương trình yêu thích một chi tiết thể hiện phong cách sống hưởng thụ tinh tế.

Khu vực phòng làm việc được bài trí theo phong cách hoàng gia, với ghế bọc nhung, bàn gỗ chạm trổ và ánh đèn ấm áp.

Đặc biệt, phòng thay đồ là nơi nữ ca sĩ yêu thích nhất trong căn biệt thự. Không chỉ rộng rãi, căn phòng còn trưng bày bộ sưu tập hàng hiệu đắt giá từ túi xách, giày dép, nước hoa đến trang sức.

Hình ảnh Nguyễn Quốc Vũ ngồi sử dụng máy đếm tiền trong căn biệt thự Ngoài ra, hai vợ chồng Đoàn Di Băng còn từng gây chú ý khi công bố bản đồ họa căn villa rộng gần 1000m2 do Thái Công thiết kế nội thất. Chi phí xây dựng căn nhà dao động khoảng 200 tỷ đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Tuy nhiên, sau một thời gian khá dài, căn biệt thự này vẫn chưa được hoàn tất.

Toàn cảnh căn nhà từ ngoài nhìn vào trông chẳng khác nào tòa lâu đài.

Biệt thự được thiết kế theo phong cách cổ điển.

Trước mặt là khoảng sân cực lớn, có hồ bơi, khu vui chơi giải trí.