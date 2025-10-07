Mới đây, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin về việc tiếp nhận và xử lý đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết tới với tên gọi Shark Bình) và dự án tiền ảo AntEx.

Điều này đã thu hút sự chú ý của dư luận không chỉ bởi sự nổi tiếng của Shark Bình trong giới kinh doanh mà còn bởi cuộc hôn nhân thứ hai cùng nữ diễn viên nổi tiếng trong căn biệt thự liền kề sang trọng của mình tại Hà Nội.

Căn biệt thự này thường xuyên xuất hiện trong những đoạn video, hình ảnh về cuộc sống thường ngày mà hai vợ chồng Shark Bình chia sẻ lên mạng xã hội khiến ai cũng không khỏi trầm trồ vì sự xa hoa và bề thế của nó.

Căn nhà được trang hoàng dịp Tết

Căn biệt thự có phong cách hiện đại với tone màu chủ đạo là xám - trắng - nâu. Phòng khách rộng được trang trí với gam màu xám nâu chủ đạo toát lên sự sang trọng, có khu sân thượng thoáng mát để làm tiệc nướng. Ngoài ra, phòng ngủ nhà Shark Bình có phong cách thiết kế hiện đại, bàn trang điểm và tủ phụ kiện, túi xách... trải dài từ đầu này đến đầu kia căn phòng. Mỗi dịp lễ Tết đều trang hoàng nhà cửa rực rỡ.

Ngoài ra, vợ của Shark Bình cũng từng chia sẻ hình ảnh không gian nhà bếp 3D trong căn biệt thự vào thời điểm đang xây dựng. Bàn ăn được đặt giữa không gian rộng với 10 ghế. Bên trên có hệ thống đèn chùm thả. Điểm nhấn là khu vực chế biến, bày trí thức ăn được thiết kế bể cá phía dưới, bên trên ốp đá tựa như một hòn đảo thu nhỏ, có ý nghĩa về thẩm mỹ và phong thủy.