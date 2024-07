Bé trai tử vong khi ra đường tắm mưa, Đắk Nông cảnh báo sạt lở ngập lụt

Ngày 15/7, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Nông phát thông tin dự báo tình hình mưa lớn trên địa bàn tỉnh. Cơ quan này cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu.

Ngoài ra các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.

Những ngày qua, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có mưa to và dông. Địa phương này có địa hình khá dốc, rất nguy hiểm khi mùa mưa đến. Thực tế, địa phương này từng xảy ra hiện tượng ngập lụt lịch sử và sạt lở nghiêm trọng.

Một đoạn đường ở Đắk Nông bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng vào mùa mưa 2023

Mới đây, chiều 14/7, tại xã Nâm Nung (huyện Krông Nô, Đắk Nông), một bé trai gặp nạn khi ra đường tắm mưa . Theo thông tin từ xã Nâm Nung, thời điểm đó, trên địa bàn xã xuất hiện mưa to, Y.T (8 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám) cùng nhóm trẻ ra đường tắm mưa. Trong lúc vui đùa, không may Y.T bị rơi xuống mương thoát nước bên đường. Do dòng nước chảy xiết, Y.T bị cuốn trôi, kẹt vào một cống thu nước.

Mương nước nơi cháu Y.T. bị rơi xuống

Thấy vậy, nhóm trẻ hô hoán tìm người giúp đỡ. Người dân xung quanh đã đưa cháu bé thoát khỏi miệng cống và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó cháu Y.T đã tử vong.

Lãnh đạo xã Nâm Nung thông tin cháu Y.T mồ côi cha, hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn. Ngay khi nhận được thông tin, địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu bé.