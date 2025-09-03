Vừa xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip dài 44 giây ghi lại tình huống của một bé trai ở Hà Nội đã nhanh chóng trở thành tâm điểm và hút rất nhiều bình luận. Theo nội dung từ đoạn camera an ninh thì thời điểm đó, một bé trai không rõ nguyên nhân vì sao lại bị mắc kẹt trên lan can tầng 2.

Dưới sân tầng 1 có 6 người lớn đang cách đỡ cháu bé, trong đó có một người đàn ông đứng ở vị trí trung tâm chờ sẵn. Và may mắn, một lúc sau người này đã đỡ trọn được bé trong lòng. Khoảnh khắc khiến tất cả gần như "nín thở" vì quá hoảng sợ.





Được biết, người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội là anh T. (SN 1989, xã Quốc Oai, Hà Nội). Anh là chú ruột của bé trai gặp nạn trong đoạn clip trên. Cháu trai anh vừa tròn 2 tuổi.

Theo chia sẻ của anh T. trên VietNamNet, sự việc xảy ra vào sáng 1/9. Vào sáng ngày hôm đó, cháu theo mẹ lên tầng 2 phơi quần áo, bé chui ra ban công rồi trèo lên mái tôn nhựa. Mái tôn bị vỡ, bé bám vào thanh ngang và treo lơ lửng. Hàng ngày, cửa ra ban công tầng 2 luôn được khóa chặt, nhưng thời điểm đó mẹ bé mở cửa phơi quần áo thì phát sinh tình huống này.

Ngay lập tức, mẹ bé tri hô cầu cứu. Bố cháu vừa trấn an con vừa tìm cách trèo ra mái tôn cứu. Lúc này, hàng xóm cũng vội chạy sang. Và chính người hàng xóm này đã đứng đúng vị trí và kịp thời đón được bé khi rơi xuống.

Theo thông tin từ anh T., sức khỏe và tâm lý của bé trai không bị ảnh hưởng. Từ sau sự việc, chiếc cửa ban công tầng 2 đã được gia đình bịt kín.