Ngày 28/8, cảnh sát bang Rajasthan (Ấn Độ) cho biết, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại huyện Chittorgarh khi chiếc ô tô chở gia đình 9 người bị cuốn trôi xuống sông Banas.

Nguyên nhân ban đầu được cho là tài xế lái xe đi theo hướng dẫn của Google Maps, lao thẳng lên một cây cầu vốn bị phong tỏa từ nhiều tháng trước.

Theo các cảnh sát, tai nạn xảy ra vào tối 27/8 khi gia đình trên đường trở về nhà sau chuyến đi hành hương tại Bhilwara. Lúc này, tài xế lái xe dựa vào Google Maps để tìm lối đi, đã lao lên cầu Somi–Upreda. Cây cầu này vốn bị đóng từ nhiều tháng trước do mực nước sông dâng cao và dòng chảy xiết.

“Chiếc xe vừa đi lên cầu thì mắc kẹt. Sau đó, nó nhanh chóng bị dòng nước lũ cuốn trôi", ông Manish Tripathi, Giám đốc cảnh sát huyện Chittorgarh nói với hãng tin PTI.

Hiện còn bé gái 4 tuổi vẫn đang mất tích

Thời điểm xảy ra tai nạn, trong xe có tổng cộng 9 người. Khi chiếc xe bị nhấn chìm, các nạn nhân đã phá cửa kính, trèo lên nóc xe và dùng điện thoại phát tín hiệu cầu cứu. Một người kịp gọi điện cho người thân nhờ liên hệ với cảnh sát để cứu nạn.

Trạm trưởng Rashmi Devendra Singh lập tức có mặt. Ông huy động thuyền cứu hộ cùng sự hỗ trợ của người dân địa phương. Tuy nhiên, do trời tối và dòng nước chảy mạnh, việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn.

Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, 2 phụ nữ và 2 trẻ nhỏ trên xe đã bị dòng nước cuốn đi. Hiện mới tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân, danh tính cụ thể bao gồm chị Chanda (21 tuổi), con gái Rutvi (6 tuổi) và chị Mamta (25 tuổi). Bé Khushi (4 tuổi, con gái chị Mamta) hiện vẫn mất tích.

“Cảnh sát và người dân đã nỗ lực hết sức, nhưng dòng nước quá mạnh. Trước khi lực lượng tiếp cận, 4 người đã bị cuốn đi", trạm trưởng Tripathi cho biết.

Trong số 9 người trên xe, 5 người may mắn sống sót nhờ kịp thời bám trụ trên nóc xe cho tới khi được cứu thoát.

Cũng trong tối 27/8, tại huyện Jalore (Rajasthan), một nhóm 6 thanh niên bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua sông Sukdi. Cảnh sát cho biết, 3 thi thể đã được tìm thấy, 3 người còn lại đang mất tích. Tại hiện trường, chiếc xe cùng quần áo và nhiều đồ đạc của nhóm này được người dân tìm thấy ở bên bờ sông.

Trên thực tế, liên quan tới việc đi theo chỉ dẫn của Google Maps rồi gặp tai nạn không phải là điều hy hữu. Vào tháng 11/2024 cũng tại Ấn Độ, vụ việc 3 người đàn ông lái xe theo hướng dẫn của ứng dụng này lên một câu cầu chưa xây xong rồi rơi xuống tử vong.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin các nạn nhân đi từ thị trấn Noida đến thành phố Bareilly ở bang Uttar Pradesh để dự đám cưới. Một số thông tin cho biết họ đang trên đường về nhà sau lễ cưới.

Các nạn nhân đi theo chỉ dẫn của Google Maps đến một cây cầu chưa hoàn thiện. Chiếc xe đã lao từ độ cao 15m xuống sông Ramganga. Hậu quả, chiếc xe bị biến dạng sau va chạm và ba nạn nhân xấu số bị mắc kẹt bên trong.

Hiện trường xe taxi lao khỏi cây cầu chưa xây hoàn thiện khiến 3 người tử vong

"Vào khoảng 9h30 sáng 24/11, chúng tôi nhận được tin báo về một chiếc ô tô bị hư hỏng được tìm thấy ở sông Ramganga. Đội của chúng tôi phát hiện một chiếc Wagon R, nghi là taxi, đã rơi khỏi cây cầu chưa hoàn thiện. Thi thể của các nạn nhân đã được tìm thấy", tờ Hindustan Times trích lời một phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Ấn Độ.

Cả ba người đàn ông đều được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường. Hai người trong số họ được xác định là hai anh em Nitin và Ajit, cùng 30 tuổi. Còn người thứ ba có tên Amit, 40 tuổi.

Sĩ quan cảnh sát Ashutosh Shivam cho biết phần phía trước của cây cầu đã đổ sập xuống sông do lũ lụt vào năm nay, nhưng Google Maps chưa cập nhật thay đổi này. Ông cũng cho biết trên cầu không có biển báo hay chỉ dẫn nào.

Phẫn nộ trước vụ việc, gia đình các nạn nhân và cư dân trong khu vực đã chỉ trích Sở Công trình công cộng và chính quyền địa phương vì không đóng cửa cây cầu chưa hoàn thiện.

"Các viên chức phải chịu trách nhiệm về sự cẩu thả này. Tại sao cây cầu lại bị bỏ dở và tại sao không có biện pháp an toàn nào được áp dụng?", một người thân của các nạn nhân nói với tờ Hindustan Times.