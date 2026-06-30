Chiều 28/6, Công an xã Văn Bàn (Lào Cai) tiếp nhận phản ánh của người dân gửi qua Fanpage kèm đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhưng để một cháu bé cầm tay lái khi xe đang di chuyển.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định người vi phạm cư trú trên địa bàn xã Minh Lương. Công an xã Văn Bàn đã chủ động trao đổi thông tin với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai và Công an xã Minh Lương để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định.

Quá trình xác minh, Công an xã Minh Lương xác định người thực hiện hành vi vi phạm là P.L.T.B. (SN 2009), trú tại thôn 3 Minh Thượng, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai. Theo cơ quan công an, P.L.T.B. đã điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50 cm³ trở lên, để em trai sinh năm 2024 ngồi phía trước và cầm tay lái khi xe đang lưu thông tại thôn 3 Minh Hạ, xã Minh Lương.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã lập biên bản đối với P.L.T.B. về nhiều hành vi vi phạm, gồm: người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50 cm³ trở lên; điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái theo quy định; không đội mũ bảo hiểm; buông hai tay khi điều khiển phương tiện và các hành vi vi phạm liên quan khác. Cơ quan chức năng cho biết sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh bé trai 2 tuổi cầm tay lái xe máy khi đang đi trên đường ở Lào Cai.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, mỗi phản ánh của người dân đều là nguồn thông tin quan trọng, góp phần giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không vì mục đích câu view, câu like trên mạng xã hội mà thực hiện các hành vi nguy hiểm, coi thường pháp luật. Những hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bản thân và người khác mà còn sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.

(Nguồn: Công an xã Văn Bàn, Lào Cai)