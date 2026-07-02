Mới đây, thông tin về một bé trai 6 tuổi bị bỏ lại ở cổng Chùa Vạn Thông (khu phố Tân Lộc, phường Tân Phước, TP.HCM) đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo báo VietNamNet, ngày 2/7, Công an phường Tân Phước phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé. Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 28/6, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo về việc một bé trai khoảng 6 tuổi, bị bỏ lại trước cổng Chùa Vạn Thông cùng đồ dùng cá nhân và một lá thư viết tay.

Cháu bé bị bỏ lại ở cổng chùa cùng đồ đạc cá nhân. (Ảnh: Fan page Công an phường Tân Phước)

Trong thư, người viết cho biết đã nhặt được cháu bé bên đường và đưa về nuôi suốt 6 năm qua, cho cháu đi học. Tuy nhiên hiện nay, người này đã cao tuổi (63 tuổi), hoàn cảnh khó khăn, đang thuê trọ, không còn khả năng nuôi dưỡng cháu bé nữa nên gửi đến chùa nhờ cưu mang.

Người viết khẳng định những điều mình nói là sự thật, không liên quan đến hành vi bắt cóc trẻ em và mong nhà chùa nhận nuôi cháu bé, để cháu nên người. Hiện cháu bé đang được tạm thời chăm sóc ở Chùa Vạn Thông.

Lá thư viết tay của người tự nhận đã nuôi dưỡng cháu bé 6 năm qua. (Ảnh: Fan page Công an phường Tân Phước)

Công an phường Tân Phước thông báo đến người dân trên địa bàn và khu vực lân cận chia sẻ thông tin để sớm tìm được người thân hoặc những người biết rõ hoàn cảnh của cháu, từ đó có cơ sở xác minh nhân thân, lai lịch, thực hiện các thủ tục, chính sách bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.