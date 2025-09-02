Bé trai 9 tuổi gần như bị mù sau khi bị cảm lạnh

Một bé trai 9 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) đột nhiên bị nghẹt mũi và sổ mũi, vốn đã dần cải thiện sau khi bị cảm lạnh. Mắt phải của bé cũng đỏ, sưng và đau. Ban đầu, gia đình đã đưa bé đi khám bác sĩ nhãn khoa, nhưng tình trạng của bé trở nên tồi tệ hơn, mắt phải sưng và đau ngày càng tăng. Sau đó, bé được chuyển đến phòng cấp cứu của bệnh viện.

Bác sĩ Từ Vĩ Vân thuộc Khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc) đã khám cho bé trai và phát hiện mí mắt dưới bên phải của bé bị đỏ, sưng và đau, lan ra ngoài mí mắt dưới. Các xét nghiệm máu tiếp theo cho thấy số lượng bạch cầu và mức độ viêm tăng đáng kể. Đội ngũ y tế đã ngay lập tức chụp CT và sắp xếp cho bé nhập viện. Sau khi đánh giá và kiểm tra, chẩn đoán được xác nhận là viêm mô tế bào trước vách ngăn (viêm quanh ổ mắt).

Sau khi được điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch, tình trạng của bé dần cải thiện và sau đó được chuyển sang kháng sinh đường uống. Bé được xuất viện và trở về nhà để hồi phục. Bé được theo dõi tại phòng khám ngoại trú và hiện đã hoàn toàn bình phục.

Bác sĩ Từ Vệ Vân giải thích rằng nhiễm trùng quanh nhãn cầu có thể được chia thành viêm mô tế bào trước vách ngăn (quanh ổ mắt) và viêm mô tế bào hốc mắt. Cả hai đều có thể là hậu quả của viêm xoang nặng hoặc nhiễm trùng da quanh ổ mắt, dẫn đến vi khuẩn lây lan sang các cấu trúc xung quanh nhãn cầu. Viêm mô tế bào hốc mắt có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như áp xe hốc mắt và huyết khối xoang hang, có thể dẫn đến mất thị lực, nhiễm trùng não hoặc huyết khối, thậm chí nguy cơ mù lòa hoặc tử vong.

Tác nhân gây bệnh phổ biến nhất của loại nhiễm trùng này là tụ cầu khuẩn. Ngoài ra, liên cầu khuẩn, Haemophilus... cũng có thể gây nhiễm trùng. Cần phải sử dụng kháng sinh tiêm tĩnh mạch để điều trị càng sớm càng tốt. Trong trường hợp nặng, thậm chí có thể phải phẫu thuật dẫn lưu ổ áp xe để ngăn ngừa biến chứng.

Bác sĩ khuyên các bậc phụ huynh nên cảnh giác nếu thấy mí mắt của con mình bị đỏ, sưng, nóng hoặc đau. Nếu kèm theo mắt lồi, song thị (nhìn thấy hình ảnh đôi), giảm thị lực, hoặc cử động mắt hạn chế hoặc đau, đây là dấu hiệu nhiễm trùng có thể đã lan đến hốc mắt. Hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức để ngăn ngừa tình trạng trở nên trầm trọng hơn, ảnh hưởng đến thị lực hoặc thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Nguồn và ảnh: HK01