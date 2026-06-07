Tháng 4 vừa qua, một bé trai 9 tuổi tên Văn Lễ đã được chuyển khẩn cấp đến Khoa Chăm sóc đặc biệt của Trung tâm Y tế Cấp cứu và Chăm sóc tích cực thuộc Bệnh viện Nhi đồng Vũ Hán (Trung Quốc) do bị bong tróc và loét da. Bác sĩ cho biết, hơn 30% da của cậu bé bị bong tróc, trông giống như bị bỏng nặng. Ngoài ra, còn có nhiều vết loét và đóng vảy ở niêm mạc mắt, miệng và các vùng khác. Cậu bé không thể mở mắt hay miệng.

Căn bệnh nào có thể hành hạ đứa trẻ như vậy? Bác sĩ đã tìm ra manh mối quan trọng từ cha mẹ: Văn Lễ bị sốt và ho trước khi mắc bệnh, và cha mẹ đã tự ý cho cậu bé uống thuốc hạ sốt. Thêm vào đó, hơn 30% da của cậu bé có dấu hiệu bị bong tróc. Một cái tên hiện lên trong đầu bác sĩ, hội chứng Stevens-Johnson (hoại tử thượng bì nhiễm độc), một phản ứng quá mẫn hiếm gặp và nguy hiểm của da và niêm mạc, có liên quan đến các yếu tố như thuốc, nhiễm trùng và di truyền, và có tỷ lệ tử vong cao.

Các cuộc kiểm tra tiếp theo đã xác nhận chẩn đoán của bác sĩ. Nhóm chăm sóc đặc biệt nhanh chóng xây dựng một kế hoạch điều trị toàn diện ức chế hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức của bệnh nhi.

Da là một hàng rào quan trọng chống lại vi khuẩn. Việc bong tróc da trên diện rộng không chỉ gây đau đớn dữ dội mà còn làm tăng đáng kể nguy cơ nhiễm trùng và mất dịch. Nhiễm trùng huyết nặng, suy thận và suy đa tạng có thể đe dọa đến tính mạng.

"Đối với đứa trẻ, mỗi lần thay băng giống như một 'sự tra tấn' tàn khốc. Cậu bé thực sự rất mạnh mẽ; có thể chịu đựng nhiều đau đớn như vậy mà không hề kêu lên", y tá cho biết. Cô giải thích rằng các nhân viên điều dưỡng phải thay băng cho vết thương của Văn Lễ vài giờ một lần, và mỗi lần thay băng mất một tiếng đồng hồ.

Sau hai tuần điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng của bệnh nhi cuối cùng đã ổn định, hồi phục mà không gặp phải các biến chứng nghiêm trọng như loét giác mạc hay mất thị lực, và hiện đã được xuất viện thành công.

Trường hợp của Văn Lễ không phải là cá biệt. Một tháng trước khi cậu bé nhập viện, bệnh viện cũng tiếp nhận một bé gái 3 tuổi khác sau khi uống thuốc, bị nổi mẩn đỏ rải rác trên mặt, ngực, bụng và tay chân. Sau đó, phát ban tiến triển thành mụn nước, gây bong tróc biểu bì trên diện rộng, ảnh hưởng đến niêm mạc mắt và bộ phận sinh dục. Được điều trị chống nhiễm trùng, nội tiết tố và liệu pháp miễn dịch, cùng với sự chăm sóc tỉ mỉ, tình trạng của bé dần được cải thiện sau 8 ngày và da mới mọc lên.

Cảnh giác với cả những loại thuốc quen thuộc nhất!

Các bác sĩ giải thích rằng tác nhân phổ biến nhất gây ra hoại tử biểu bì nhiễm độc là thuốc, bao gồm thuốc trị bệnh gút (allopurinol), thuốc chống co giật, thuốc kháng sinh và thuốc chống viêm không steroid (NSAID). Nói một cách đơn giản, hệ thống miễn dịch nhầm lẫn các loại thuốc thông thường là "kẻ thù" cần phải loại bỏ khỏi cơ thể, phát động một cuộc tấn công "dội bom" vô tình làm tổn thương các tế bào da và niêm mạc của chính cơ thể. Điều này dẫn đến các vùng da bị đỏ, phồng rộp và thậm chí bong tróc, trong khi niêm mạc miệng, mắt và đường hô hấp cũng bị tổn thương nghiêm trọng.

Tuy nhiên, các bậc phụ huynh không cần quá lo lắng. Hầu hết trẻ em sẽ không mắc bệnh này sau khi bị nhiễm trùng hoặc sử dụng một số loại thuốc nhất định. Một số trẻ có kiểu gen đặc biệt có thể dễ mắc bệnh hơn.

Các bác sĩ cảnh báo rằng trẻ em không chỉ đơn thuần là "phiên bản thu nhỏ" của người lớn, và đặc điểm sinh lý của chúng đòi hỏi sự thận trọng tối đa khi sử dụng thuốc. Cha mẹ không bao giờ nên cho con mình dùng thuốc lâu dài hoặc kết hợp nhiều loại thuốc chỉ dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Nếu trước đây đã từng bị dị ứng thuốc nghiêm trọng, hãy nhớ tên thuốc gây dị ứng và thông báo cho bác sĩ trong lần khám. Hãy chú ý đến các phản ứng của cơ thể trong giai đoạn đầu sử dụng thuốc, đặc biệt là sau khi dùng một số loại thuốc nhất định. Nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt hoặc phát ban, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Nguồn và ảnh: Sina