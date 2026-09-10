Bé trai 8 tuổi sốc phản vệ nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ đốt

Khoa Cấp cứu và Điều trị 24 giờ, Bệnh viện Nhi trung ương cơ sở 2 sẵn sàng tiếp nhận và xử trí các trường hợp cấp cứu nhi khoa. Ảnh: BVCC

Ngày 10-9, theo tin từ Bệnh viện Nhi trung ương, vào buổi sáng khi trên đường được ông đưa đến trường, bé trai 8 tuổi bất ngờ bị một con ong vò vẽ đốt vào vùng đầu. Ngay sau đó, trẻ xuất hiện ban đỏ, sẩn ngứa toàn thân, kèm khó thở và tức ngực, được gia đình ngay lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi trung ương cơ sở 2 cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu và Điều trị 24 giờ cơ sở 2, các bác sĩ xác định, trẻ bị sốc phản vệ với các dấu hiệu hết sức nguy kịch: SpO₂ chỉ còn 89-90%, trẻ thở nhanh, nhịp tim tăng cao 150 lần/phút, mạch yếu, chi lạnh và trong tình trạng hạ huyết áp. Ê-kíp cấp cứu ngay lập tức đã triển khai xử lý theo phác đồ xử trí sốc phản vệ với Adrenalin tiêm bắp, bù dịch, hỗ trợ hô hấp và các biện pháp điều trị cần thiết.

Tuy nhiên, sau hai lần tiêm bắp Adrenalin, trẻ vẫn còn khó thở, nhịp tim nhanh, tưới máu kém, huyết động chưa cải thiện. Trước nguy cơ diễn biến nặng, các bác sĩ nhanh chóng chuyển sang truyền Adrenalin tĩnh mạch, đồng thời theo dõi sát các chỉ số huyết động.

Sau khoảng 24 giờ điều trị tích cực, tuần hoàn của trẻ dần ổn định, thuốc vận mạch được giảm liều và ngừng khi đáp ứng tốt. Trải qua gần 3 ngày điều trị tại cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi trung ương, trẻ hồi phục hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tân Hùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc (Bệnh viện Nhi trung ương), phụ trách Khoa Cấp cứu và Điều trị 24 giờ cơ sở 2, nọc ong vò vẽ là một hỗn hợp các peptide và các chất trung gian viêm như histamin, phospholipase A2 và các acid amin... với khoảng 40 thành phần có thể gây ra tình trạng sốc phản vệ, tan máu, vỡ hồng cầu, rối loạn đông máu, tiêu cơ vân, suy thận cấp, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được nhận biết và cấp cứu kịp thời.

Trường hợp bệnh nhi trên một lần nữa cho thấy, sốc phản vệ là tình trạng cấp cứu khẩn cấp, có thể diễn tiến từ những biểu hiện ban đầu tưởng chừng đơn giản sang đe dọa tính mạng chỉ trong thời gian ngắn.

“Điều đáng lưu ý là một số trường hợp ban đầu chỉ xuất hiện các biểu hiện ngoài da như nổi ban đỏ, ngứa hoặc mề đay, nhưng sau đó có thể nhanh chóng chuyển sang tình trạng khó thở, tụt huyết áp, suy tuần hoàn, thậm chí ngừng tim nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời”, bác sĩ Nguyễn Tân Hùng nhấn mạnh.

Nếu trẻ không may bị ong đốt, phụ huynh cần nhanh chóng lấy ngòi ong (nếu có) bằng cách khều nhẹ hoặc dùng nhíp gắp ra, tránh nặn ép vùng da bị đốt. Sau đó rửa sạch bằng nước và xà phòng, đồng thời theo dõi sát các biểu hiện bất thường để đưa trẻ đến cơ sở y tế khi cần thiết.

Để phòng tránh ong đốt, bác sĩ Nguyễn Tân Hùng khuyến cáo, trẻ nhỏ cần có người lớn giám hộ khi vui chơi ngoài trời. Nếu phát hiện tổ ong gần nhà nên nhờ người có kinh nghiệm xử lý, không tự ý phá dỡ. Phụ huynh cần hướng dẫn trẻ tuyệt đối không chọc, ném hoặc phá tổ ong. Khi đi dã ngoại, nên tránh mặc quần áo sặc sỡ, in hình hoa và hạn chế sử dụng thức ăn, đồ uống có vị ngọt. Nếu ong vò vẽ bay quanh, cần bình tĩnh, hít thở đều, không chạy hoặc đập ong; khi không bị đe dọa, ong sẽ tự bay đi.