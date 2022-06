Bé trai 8 tuổi bị chó cắn đa thương tích

Bé trai bị chó tấn công gây nhiều vết thương vùng đầu, tay. Ảnh: BVCC

Chiều tối ngày 5/6, Trung tâm cấp cứu 115 - Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) phối hợp cùng Phòng khám đa khoa Hùng Vương Sơn Dương (Tuyên Quang) tiếp nhận cấp cứu bé trai 8 tuổi (trú tại Tuyên Quang) bị chó cắn.



Bé trai được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng sợ hãi, hoảng loạn với chằng chịt các vết thương trên cơ thể. Trong đó, vết thương đỉnh phải khoảng 8cm, vết thương đỉnh trái khoảng 6cm sâu lộ xương sọ, vết thương vùng trán khoảng 2cm và các vết thương vùng tay phải kích thước từ 1 - 2cm.

Các bác sĩ tại phòng khám cấp cứu đã xử trí chống sốc, giảm đau, cầm máu, trấn an tâm lý và chuyển ngay về Bệnh viện đa khoa Hùng Vương phẫu thuật cấp cứu vết thương.

Hiện tại, tình trạng bé trai đã ổn định hơn và đang được điều trị - chăm sóc tại Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện đa khoa Hùng Vương.

Hằng năm, Hệ thống y tế Hùng Vương tiếp nhận hàng chục ca tai nạn do chó cắn xảy ra ở trẻ mà nguyên nhân chủ yếu là do sự bất cẩn của người lớn. Do đó, với các gia đình có nuôi chó, cần nuôi nhốt và rọ mõm chó, không thả rông, không nên cho trẻ em tiếp xúc gần để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần cho trẻ tiêm phòng trong khoảng 24 giờ sau khi bị chó cắn. Đặc biệt đối với những trường hợp sau khi bị chó cắn, cần rửa kỹ vết thương trong vòng 15 phút với nước và xà phòng hoặc nước sạch. Sau đó sát khuẩn bằng cồn 45 - 70 độ hoặc cồn i-ốt để làm giảm thiểu lượng virus dại tại vết cắn.