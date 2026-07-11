Nguồn tin trên báo Hà Tĩnh cho hay, cháu bé mất tích là Nguyễn Văn Hiệp (6 tuổi, trú xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Thông tin từ gia đình cháu Hiệp, chiều ngày 9/7, cháu bé cùng mẹ là chị Trần Thị Mạnh đến nhà bà ngoại ở thôn Ân Giang, xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh chơi.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 10/7, cháu Hiệp rời khỏi nhà. Từ thời điểm đó đến hiện tại, gia đình chưa tìm thấy cháu. Thời điểm rời khỏi nhà, cháu bé mặc quần màu đen, áo màu đỏ.

Địa phương đang huy động các lực lượng tìm kiếm cháu Hiệp (bên trái ảnh) mất tích từ sáng 10/7. (Ảnh: Dân Việt)

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phát thông báo khẩn, đồng thời đề nghị người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận chú ý quan sát, nếu phát hiện cháu hoặc có manh mối liên quan thì kịp thời thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm.

Trên báo VietNamNet tối 10/7, lãnh đạo xã Mai Hoa cho biết, địa phương đang huy động các lực lượng tham gia tìm kiếm bé trai. Vị lãnh đạo xã chia sẻ, lối sau nhà bà ngoại của cháu bé giáp khu vực đồi núi, còn sông Ngàn Sâu cách nhà khoảng 50m.

Thông tin về vụ việc đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Trên mạng xã hội, nhiều người cầu chúc cháu bé sớm bình an trở về với gia đình.