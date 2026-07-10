Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm 8/7 đến 9/7, tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa vừa đến rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa vượt 180mm, gây ngập úng, sạt lở và thiệt hại về người, tài sản.

Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh, đến 17h ngày 9/7, toàn tỉnh ghi nhận 1 trường hợp mất tích tại xã Phú Đình; 9 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở taluy; 105ha lúa, mạ bị ngập cục bộ; 2ha nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ; khoảng 200 con gia cầm chết hoặc bị nước cuốn trôi. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt giao thông.

Tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 1,2 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi sát tình hình thời tiết, rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ; chủ động sơ tán người dân khi cần thiết; bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu và kiên quyết không để người, phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Các địa phương được yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, duy trì trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bé trai bị nước lũ cuốn

Chiều 9/7, nhiều khu vực trên địa bàn xã Phú Đình (tỉnh Thái Nguyên) bị ngập úng, nước suối dâng cao, chảy xiết khiến một cháu bé bị lũ cuốn trôi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, tại cầu tràn xóm Đồng Phú trên tuyến đường liên xã Phú Đình- Bình Thành, trong lúc chơi gần khu vực suối, cháu H.H.K. (sinh năm 2014, trú xóm Đồng Phú, xã Phú Đình) không may trượt xuống dòng nước lũ và bị cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Phú Đình khẩn trương huy động Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ cùng các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân.

Đến tối cùng ngày, lực lượng của hai xã Phú Đình và Bình Thành vẫn nỗ lực tìm kiếm, phối hợp huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức rà soát dọc tuyến suối, khu vực cầu tràn và các vị trí hạ lưu. Công tác tìm kiếm được triển khai trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nước chảy mạnh.

Xã La Bằng chủ động phá đường tạm để thoát lũ

Cũng trong ngày 9/7, tại xã La Bằng, mưa lớn làm nhiều tuyến đường, khu vực trũng thấp bị ngập úng, ảnh hưởng đến nhà ở và diện tích hoa màu của người dân.

Tại khu vực Cầu Điệp, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước dâng nhanh. Để giảm ngập, UBND xã đã phối hợp với Ban Quản lý bảo trì và Tư vấn xây dựng giao thông tỉnh cùng đơn vị thi công sửa chữa cầu triển khai đào, cắt tuyến đường tránh nhằm mở dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát nước.

Sau khi xử lý, mực nước tại khu vực này đã giảm đáng kể, góp phần hạn chế ngập úng và bảo đảm an toàn cho người dân.

Sạt lở tại phường Bắc Kạn

Tại phường Bắc Kạn, đêm 8/7, mưa lớn làm khoảng 400m³ đất đá sạt lở từ taluy xuống nhà ông Bùi Đăng Linh ở tổ 12. Ngay sau sự cố, lực lượng dân quân, công an đã nhanh chóng hỗ trợ gia đình di dời đất đá, dọn dẹp hiện trường để ổn định cuộc sống.

Trong khi đó, tại tổ 12, phường Đức Xuân, đất đá cũng tràn vào nhà chị Nông Thị Hương Duyên. Chính quyền địa phương huy động máy móc cùng các lực lượng hỗ trợ khắc phục. Kết quả rà soát cho thấy còn khoảng 20 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở nếu mưa lớn tiếp diễn.

Lực lượng quân sự địa phương đang tiếp tục phối hợp theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng nhân lực, phương tiện để xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.