Ngày 9-9, UBND xã Ia O, tỉnh Gia Lai cho biết đã tới thăm hỏi, hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho bé trai H.K.N. (5 tuổi, trú làng Dăng, xã Ia O) chết đuối thương tâm trên lòng hồ thủy điện Sê San.

Cháu trai 5 tuổi bị ngã từ nhà bè nổi của gia đình xuống nước tử vong

Theo thông tin ban đầu, gia đình bé H.K.N. làm nghề nuôi, đánh bắt cá trên lòng hồ thủy điện Sê San. Để thuận tiện cho công việc, gia đình bé trai H.K.N. đã làm nhà bè nổi, sinh sống luôn ở trên mặt hồ thuộc làng Dăng, xã Ia O.

Vào chiều 8-9, bé trai H.K.N. đang chơi trên nhà bè của gia đình thì không may bị ngã xuống lòng hồ mất tích.

Phát hiện sự việc, gia đình cháu H.K.N. đã lặn tìm kiếm tại khu vực cháu trai này bị rơi xuống. Sau khoảng 4 giờ lặn tìm kiếm, đến 21 giờ cùng ngày, người thân đã tìm thấy thi thể cháu H.K.N.



