Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 8/9, tại nhà trọ T.H ở thôn My Điền, phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh). Thời điểm này, người dân sống xung quanh hoảng sợ với nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực tầng 4 của tòa nhà. Vụ nổ khiến lửa, khói bốc lên ngùn ngụt, nhiều công nhân thuê trọ hô hoán, nhanh chóng báo tin đến lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Bắc Ninh đã cử 19 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy, cứu nạn đến hiện trường phối hợp với 10 cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nếnh xử lý vụ việc.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài thi thể hai nạn nhân là anh H.M.L. (sinh năm 2000) và vợ là chị L.T.B.D. (sinh năm 2004) ở thôn Trại Mới, xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh). Cặp vợ chồng này thuê trọ tại nhà trọ T.H. từ năm 2020 và đã đăng ký tạm trú theo quy định.

Camera an ninh nhà dân đã ghi lại được 2 tiếng nổ lớn vào thời điểm trên.

Tại hiện trường vụ nổ, một góc tường lớn đã bị nổ tung, khói bám đen trên nền tường. Nền nhà có nhiều vỏ lon, ống kích cỡ khác nhau. Được biết, nhà trọ có 4 tầng, 64 phòng trọ, hơn 100 người thuê trọ, chủ yếu là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp thuộc địa bàn phường Nếnh.

Thông tin trên VTC News, nguyên nhân là do vợ chồng anh L. tự chế pháo trong phòng trọ, dẫn đến vụ nổ nghiêm trọng. Công an phường Nếnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ gồm PC01, PC07, PC09 Công an tỉnh Bắc Ninh và Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 2 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định.