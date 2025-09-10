Từ tối ngày 8/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm nam thanh niên quây đánh một cô gái trên đường Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn (TP. Hồ Chí Minh). Theo nội dung đoạn clip, nhóm có khoảng 10 nam thanh niên quây đánh cô gái trước cửa hàng giặt sấy trên đường.

Trước sự tấn công của nhóm thanh niên, cô gái chỉ biết ôm đầu chịu trận. Sau đó, một thanh niên xuất hiện vào giải vây cho cô gái cũng bị nhóm người đánh liên tục vào phần đầu.

Sự việc xảy ra trên đoạn đường đông người qua lại, nhưng không ai dám chạy tới can ngăn. Một lúc sau, nhóm thanh niên đã rời khỏi hiện trường. Vụ việc được người chứng kiến quay lại và sau khi chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng hút sự chú ý của số đông.

Tới ngày 9/9, lãnh đạo UBND phường Tân Sơn, TP.HCM cho biết Công an phường Tân Sơn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc trong đoạn clip dưới đây. Theo thông tin ban đầu, sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân chưa đến công an trình báo. Công an phường đang xác minh và mời những người liên quan về trụ sở để làm việc.