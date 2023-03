Bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường, tạm giữ 2 người giữ trẻ

Ngày 3-3, Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội) đang tạm giữ hình sự 2 người để điều tra, làm rõ vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường.

Theo thông tin ban đầu, sáng 2-3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín tiếp nhận thông tin phản ánh về việc một bé trai 17 tháng tuổi tử vong, trước đó được gửi tại nhóm trẻ gia đình chưa được cấp phép tại xã Vạn Điểm.

Nhóm trẻ này do Nguyễn Thị An (SN 1993; trú tại tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Lành (SN 1992; cùng quê với An) chung nhau mở. An và Lành thuê địa điểm ở thôn Vạn Điểm (xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) để trông giữ trẻ. An và Lành có trình độ Trung cấp mầm non.

Nạn nhân là cháu P.T.Đ. (SN 2021; trú tại thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm) được gia đình gửi ở nhóm trẻ trên được hơn 1 tuần nay. Chiều 23-2, khi mẹ đón cháu, người giữ trẻ trao đổi cháu bị ngã, tuy nhiên biểu hiện của cháu khi về nhà vẫn bình thường. Hôm sau cháu ăn cháo thì bị nôn và gia đình vẫn cho cháu đến lớp.

Đến hơn 7 giờ sáng 26-2, mẹ cháu vẫn đưa cháu đến nhóm trẻ của An và Lành. Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, người giữ trẻ gọi điện cho mẹ cháu nói là cháu bị nôn 2 đến 3 lần kèm ngất, gọi cháu không tỉnh nên cô giáo và người giữ trẻ Đ. đã đưa cháu đến trạm y tế của xã, được hỗ trợ máy thở, sau đó chuyển tiếp Bệnh viện Nông nghiệp.

Do tình trạng của cháu khá nặng nên bệnh viện đã giới thiệu và chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Hơn 4 giờ chiều 1-3, bệnh viện tiên lượng cháu Đ. không qua khỏi nên đã trao đổi để gia đình đưa cháu về nhà. Đến khoảng hơn 16 giờ ngày 2-3, cháu Đ. tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành pháp y, điều tra nguyên nhân tử vong của cháu P.T.Đ..

Hiện, Công an đang tạm giữ An và Lành để điều tra, làm rõ.