Mới đây, một phụ nữ Trung Quốc làm nghề tiếp viên tại các bữa tiệc ở Pattaya, Thái Lan, được tìm thấy trong tình trạng tử vong dưới một con kênh ở tỉnh Ratchaburi, cách đó hơn 200km, vào ngày 25 tháng 2 sau khi được cho là đã gửi tin nhắn cầu cứu "cứu tôi với" ngay trước khi mất tích.

Thông tin được tờ Mothership dẫn lại từ The Thaiger cho biết, cảnh sát Thái Lan đã xác định được danh tính người phụ nữ là Ji Cherngchao, 34 tuổi, người được nhìn thấy lần cuối ở Pattaya sau khi tham dự một buổi tụ tập tại một biệt thự có hồ bơi riêng.

Nơi thi thể người phụ nữ xấu số được tìm thấy.

Được biết, cô Ji đã gửi tin nhắn "cứu tôi với" cho bạn của mình vào khoảng 6 giờ 37 phút sáng ngày 21 tháng 2. Cô cũng được cho là đã chia sẻ vị trí của mình trước khi mất liên lạc.

Lo lắng vì không liên lạc được với cô, người bạn đã báo cho bạn trai của Ji, Zhang Xiaotian, người đã bay từ Trung Quốc đến Thái Lan 2 ngày sau đó và trình báo với chính quyền địa phương về việc mất tích.

Cô Ji Cherngchao, 34 tuổi.

Các nhà điều tra cho biết Ji đã tham dự một buổi tụ tập tại một biệt thự có hồ bơi ở Pattaya với tư cách là khách mời giải trí trước khi mất tích.

Hình ảnh từ camera giám sát được cảnh sát xem xét sau đó cho thấy cô Ji đã ở cùng với một số người Trung Quốc tại biệt thự. Trong đoạn video do camera an ninh ghi lại, được báo Bangkok Post trích dẫn, một người đàn ông Trung Quốc sau đó được nhìn thấy đang bế cô ra khỏi khu vực khi cô dường như bất tỉnh, trước khi đặt cô vào một chiếc xe BMW màu đen và lái đi. Cảnh sát tin rằng người đàn ông trong đoạn video này có liên quan đến sự mất tích của cô.

Thi thể của cô Ji cuối cùng được tìm thấy một phần chìm trong kênh đào, chỉ mặc một chiếc quần đùi trắng, bên cạnh một vườn dừa và xoài ở tỉnh Ratchaburi vào lúc 1 giờ chiều ngày 25 tháng 2.

Các nhà chức trách cho biết thi thể đã bắt đầu phân hủy khi được phát hiện. Cảnh sát Thái Lan sau đó đã xác định được một nghi phạm người Trung Quốc 29 tuổi, Zhao Tianxing, theo trích dẫn của báo Bangkok Post, và đã phát lệnh bắt giữ liên quan đến vụ án. Cuộc điều tra đang được tiến hành trong khi khám nghiệm pháp y được thực hiện để xác định nguyên nhân cái chết của người phụ nữ.

