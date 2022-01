Bé Harper mới 11 tuổi đã có "crush" và đây là phản ứng của David Beckham

"Công chúa út" Harper nhà cựu danh thủ David Beckham luôn là tâm điểm gây chú ý mỗi khi xuất hiện. Thậm chí cô bé còn chiếm luôn "spotlight" mỗi khi đi cùng bố mẹ và 3 người anh của mình. Harper gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh xắn, đáng yêu nhưng lại có nét trưởng thành.

Harper còn là công chúa duy nhất nhà David Beckham, thế nên cô bé được bố mẹ và ba anh trai vô cùng cưng chiều. Đặc biệt là bố cô bé - David Beckham, cựu danh thủ thế giới nổi tiếng là "ông bố nghiện con gái" bậc nhất Hollywood.

Mới đây, David Beckham khiến cộng đồng mạng không khỏi phì cười trước chia sẻ về con gái Harper. Cụ thể, trên trang cá nhân, David Beckham khá "sốc" khi tiết lộ việc con gái Harper đã có "crush": "Roses are red. Harper seven mentions she has a crush and this daddy face (icon angry) but it's ok she said daddy you are my only valentine" (Tạm dịch: "Hoa hồng là màu đỏ. Harper Seven nói rằng con bé đã có 'crush' và đây là khuôn mặt của ông bố (icon tức giận) nhưng không sao, con bé nói rằng bố là người yêu duy nhất của con).

David Beckham sốc khi con gái tiết lộ có "crush".

"Roses Are Red" là tên của một bài thơ tình nổi tiếng. Hiện tại, câu nói này được sử dụng như một câu sáo rỗng cho Ngày lễ Valentine. Đồng thời được dùng để tạo ra nhiều phiên bản hài hước, nhại lại.

David Beckham còn đăng kèm bức ảnh khuôn mặt ông với biểu cảm như "dằn mặt" người đã "cướp" đi trái tim của "con gái rượu". Có thể thấy cựu danh thủ rất "ấm ức" khi nghe lời chia sẻ từ con gái, nhưng đồng thời lại rất hạnh phúc vì Harper thổ lộ anh vẫn là người yêu duy nhất của cô bé.

Động thái này của David Beckham khiến netizen vô cùng thích thú và không khỏi bật cười. Ai cũng thấy hành động của bố con nhà Beckham vô cùng đáng yêu.

Từ khi con nhỏ, Harper đã được bố chiều như công chúa và có hẳn bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ có trị giá hàng nghìn đô. David đều bế hoặc nắm tay con không rời mỗi khi xuất hiện trên đường phố lẫn trong các sự kiện. Tình cảm của cặp bố con này khiến dân tình luôn trầm trồ và ngưỡng mộ.

https://afamily.vn/be-harper-moi-11-tuoi-da-co-crush-va-day-la-phan-ung-cua-david-beckham-20220127081725434.chn