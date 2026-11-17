Trước đó, vào khoảng 6h30 ngày 16/11, một hộ dân tại Tổ liên gia số 3, thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Hoa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại trước cổng nhà. Thời điểm đó, bé gái vẫn còn nguyên dây rốn.

Bé sơ sinh được phát hiện tại cổng nhà người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với Trạm Y tế xã nhanh chóng có mặt, tiến hành chăm sóc và xử lý y tế ban đầu. Nhân viên y tế cắt dây rốn trong điều kiện vô trùng, đưa cháu bé về trạm để thăm khám, giữ ấm và theo dõi sức khỏe.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, bé gái nặng khoảng 3kg, sức khỏe ổn định, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

Hiện UBND xã Kỳ Hoa đã giao Trạm Y tế xã chăm sóc cháu bé, đồng thời thực hiện các thủ tục thông báo tìm kiếm cha, mẹ đẻ và người thân theo quy định.