Ngày 17-10, BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP HCM), cho hay nơi đây vừa cứu sống ngoạn mục một bé gái mắc viêm cơ tim tối cấp, sốc tim kèm dị dạng động mạch vành trái. Đây là tình trạng tim mạch hiếm gặp có nguy cơ gây đột tử ở trẻ em.

Bé gái mắc căn bệnh hiếm được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cứu sống

Bệnh nhi là bé T.T.A. (11 tuổi, ở An Giang). Trước đó, sau khi chạy thể dục, bé đột ngột mệt nên được gia đình đưa đến cơ sở y tế địa phương. Lúc này bệnh nhi lơ mơ, tụt huyết áp, ngưng tim thoáng qua. Sau khi hồi sức tích cực, bé A. được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố trong tình trạng mệt, tím tái.

Kết quả siêu âm tim cho thấy giảm chức năng tim nặng (EF 30-32%), phù phổi cấp, viêm phổi. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm cơ tim tối cấp, sốc tim nặng. Ngay lập tức, bệnh nhi được hồi sức tích cực với thở máy, vận mạch, kháng sinh, lợi tiểu và hội chẩn chỉ định ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể).

Dù tạm cải thiện sau gần hai tuần điều trị, song bé lại tiếp tục xuất hiện triệu chứng khó thở, phù phổi cấp sau khi rút nội khí quản. Hình ảnh chụp CTA và DSA mạch vành phát hiện bất thường hiếm gặp động mạch vành trái xuất phát từ xoang vành phải, thay vì từ xoang trái như bình thường và đi xuyên thành động mạch chủ. Đây là dạng dị tật nguy hiểm liên quan đến nguy cơ đột tử khi gắng sức.

Bé A. được phẫu thuật cấp cứu để sửa chữa bất thường mạch vành bằng kỹ thuật tuần hoàn ngoài cơ thể. Ê-kíp đã mở động mạch chủ, tái tạo đường đi đúng cho động mạch vành trái, phục hồi lưu thông máu đến cơ tim. Sau mổ, tim bé đập trở lại, co bóp tốt, không còn cần hỗ trợ vận mạch. Sau một tuần phẫu thuật, bệnh nhi phục hồi tích cực, tỉnh táo, thở khí trời, không còn cần thở máy hay thuốc trợ tim.

Theo BS Tiến, đây là một trong số rất ít trường hợp dị dạng động mạch vành trái (AAOLCA) được phát hiện và can thiệp thành công. Dị dạng này chỉ chiếm khoảng 0,1% dân số với chưa đến 12 ca ở trẻ em được báo cáo trên y văn thế giới. Bệnh lý có thể dẫn đến đột tử, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên khi vận động mạnh.

BS Tiến cũng khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi khám chuyên khoa tim mạch nếu xuất hiện triệu chứng mệt bất thường, ngất khi vận động, để kịp thời phát hiện các dị tật mạch máu tim nguy hiểm như động mạch vành, động mạch chủ, rối loạn dẫn truyền tim…